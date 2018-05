Silvia Radu: Am votat pentru ca locuitorii Chișinăului să aibă un conducător care să muncească pentru oraș și locuitorii săi

Silvia Radu, candidată independentă la fotoliul de edilă a capitalei, a votat pentru ca „Chișinăul să iasă din sfera politică și să fie redat înapoi chișinuienilor”. Radu a venit la secția de votare împreună cu soțul și cei trei copii. Soțul Silviei Radu, Vergiliu Radu, a declarat că campania electorală a fost, după părerea lui, una „cam murdară și brutală”.



„Eu astăzi am votat pentru ca locuitorii Chișinăului să aibă un conducător care să muncească pentru oraș și locuitorii săi, să continue acele schimbări care au început la Primăria mun. Chișinău. Am votat pentru ca Chișinăul să iasă din sfera politică și să fie redat înapoi chișinuienilor. Cred eu că miza adevărată a acestui vot este ca această schimbare să se producă. Astăzi este ziua când chișinăuienii își pot lua capitala înapoi și alege un conducător care să lucreze pentru oraș și pentru oamenii de aici”, a declarat Silvia Radu la ieșirea din secția de votare.



Vergiliu Radu a declarat că campania electorală a fost „o luptă într-un singur colț”. „Parcă ar fi doar Silvia Radu și restul. (…) A fost cam murdară, cam brutală”, a declarat Radu.



„Îi urez succes soției. Îmi doresc un oraș comod, plăcut să muncești și să locuiești. Copiii să se simtă bine în orașulacesta. Eu am ales o activitate legată de agricultură, am ieșit din oraș, am fugit de oraș, de aceste de probleme, pe când soția a ales să lupte, să rezolve problemele. Așa e ea. A devenit un oraș nu prea plăcut, să locuiești, să muncești în el”, a mai adăugat soțul Silviei Radu.



Silvia Radu a ajuns în vizorul opiniei publice când a candidat la alegerile prezidențiale din octombrie 2016. Aceasta a fost candidata cu cea mai mare avere declarată, cele mai mari cheltuieli electorale, însă, a obținut un scor modest la alegerile din acel an.



Radu a deținut funcția de primară interimară a mun. Chișinău în noiembrie 2017, în locul lui Nistor Grozavu, la solicitarea acestuia, după cum declară însăși candidata.