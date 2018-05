7 uleiuri care mențin pielea tânără

Dacă ești în căutarea secretului tinereții fără bătrânețe, uleiurile naturale te ajută să ștergi ușor urmele vremii de pe față. Indiferent de vârstă și de tipul de piele, o îngrijire specială menține tenului hidratat și previne apariția ridurilor.



Uleiul de trandafiri

Rafinat și parfumat, la fel ca florile din care este obținut, uleiul de trandafir hidratează pielea uscată, oferindu-i strălucire și elasticitate. Planta are proprietăți antiseptice și astringente, fiind indicată, în special, în tratarea pielii predispuse la acnee. Uleiul de trandafir accelerează regenerarea celulară și hidratează intens pielea, protejând-o de factorii nocivi din mediu și prevenind formarea ridurilor. Adaugă o picătură de ulei de trandafir la crema pentru îngrijirea zilnică a tenului. Începe aplicarea din partea centrală a feţei şi continuă spre exterior prin mişcări circulare, blânde.



Uleiul de iasomie

Relaxant și emolient, uleiul de iasomie este recomandat tuturor tipurilor de ten. Uleiul crește elasticitatea pielii și reduce ridurile fine. De asemenea, vindecă iritațiile și cicatricile, fiind și un bun tonifiant. Aplică pe față puțin ulei de iasomie, seara, înainte de culcare, pentru a obține o piele hidratată.



Uleiul din semințe de morcovi

Pe lângă faptul că redă pielii vitalitatea, uleiul de morcovi are un rol important în încetinirea procesului de îmbătrânire a tenului. Hrănește pielea uscată și reduce apariția liniilor fine, îi menține elasticitatea. Este pe timp de vară: folosește-l după ce ai stat la soare, pentru că are afect antioxidant și sporește culoarea arămie a tenului. După duș, masează ușor pielea feței, a gâtului și a decolteului cu un pic de ulei de morcovi, pe care l-ai încălzit ușor în palme.



Uleiul de jojoba

Bogat în antioxidanți, vitamine și substanțe cu efect antibacterian, uleiul de jojoba este un adevărat elixir al frumuseții. Este recomandat în special pentru tenul gras, deoarece echilibrează secreția de sebum, catifelează și nu lasă urme lucioase pe piele. Stimulează regenerarea celulelor și încetinește îmbătrânirea pielii. Pune câteva picături de ulei de jojoba în palmă și aplică pe față și pe mâini, înainte să ieși din casă.



Uleiul de argan

Uleiul de argan are un conținut ridicat de vitamina E şi antioxidanţi, care reduc procesul de îmbătrânire a tenului. Pe lângă protecţia împotriva radicalilor liberi, uleiul de argan hidratează intens pielea uscată şi creşte capacitatea acesteia de a reţine umezeala. Are efect cicatrizant. Aplică-l seara, înainte de culcare, evitând zona ochilor.



Uleiul de portocale

I se mai spune şi uleiul antiîmbătrânire pentru că previne apariţia ridurilor. Decolorează petele pigmentare, regenerează celulele și ameliorează aspectul tenului. Adăugă 4 picături din uleiul esenţial de portocale în cremele sau loţiunile pentru față. Este indicat în cazul tenului matur, tern şi lipsit de vitalitate.



Uleiul de cocos

Uleiul de cocos are proprietăţi antiinflamatoare şi hidratante. Poate fi utilizat în cazul pielii uscate, contra eczemei și a psoriazisului. De asemenea, alină iritațiile și stimulează producerea de colagen, prevenind astfel apariția ridurilor. Dacă îl aplici pe față înainte de a merge la culcare, ocolind zona ochilor, va fi un tratament eficient împotriva îmbătrânirii pielii.



Bine de știut!

Când ai tenul tern, prepară o mască pe bază de ulei de semințe de morcov. Amestecă o linguriță de ulei cu o linguriță de miere și cu una de iaurt. Omogenizează, aplică pasta pe față. Clătește după 15 minute. Amestecul curăță tenul de impurități, redându-i strălucirea.