Valoarea sediului PPDA de patru ori mai scumpă decât a spus Năstase

După ce în presă au apărut mai multe informaţii referitoare la privatizarea frauduloasă a sediului Partidului "Platforma Demnitate şi Adevăr" din Capitală, experţii imobiliari au venit cu o precizare. Potrivit lor, suma achitată este de cinci ori mai mică în comparaţie cu costul real de pe piaţă. Iar pentru că este un monument de stat, valoarea este inestimabilă.



Presa a scris că edificiul de pe strada 31 august din Capitală, în care îşi are sediul PPDA şi inclusă în registrul Monumentelor de Stat, ar fi fost privatizată fraudulos de către publicația periodică "Glasul Națiunii", fondată de Vasile Năstase, fratele liderului formaţiunii. Anume el ar sta în spatele schemei puse la cale cu reprezentanţi de atunci ai Primăriei. Abia după zece luni, municipalitatea a decis să-şi recupereze bunul.



În prezent, valoarea imobiliului este de aproape 250 de mii de euro şi nu 42.800 de mii - cu cât a fost privatizată clădirea, spun experţii imobiliari.



"La noi, nici subsolurile nu se vând cu 200 de euro metrul pătrat. Este o sumă foarte mică. În prezent, preţul de piaţă a acestui edificiu este de aproape 250 de mii de euro, pentru că are o suprafaţă de 211 metri pătraţi, se află pe o stradă centrală, foarte populată", a spus Olga Vorobiova, expert imobiliar.



Întrebat de postul nostru de televiziune despre detaliile privatizării şi dacă consideră că fratele său este pasibil de pedeapsă, Andrei Năstase a evitat ca de obicei să vină cu un răspuns clar.



"Vă invit, vă invit pe toţi să renunţaţi, iată fake-urile, aţi epuizat arsenalul în ceea ce mă priveşte pe mine, apelaţi deja la minciuni, la adresa fratelui meu. Revista "Glasul" deţine un imobil în mod legal, în mod constituţional, în mod natural", a spus Andrei Năstase, candidat la funcţia de primar al Capitalei.



Am încercat să mai vorbim cu Andrei Năstase şi la sediul formaţiunii. Unul dintre paznici ne-a spus că acesta are o şedinţă.



Reporter: O să puteţi să transmiteţi solictarea noastră că vrem să vorbim cu domnul Năstase?



El: Nu, eu nu pot să intru ca să transmit. Când o să se termine.



Şi secretarul formaţiunii, Chiril Moţpan, a spus că Andrei Năstase nu doreşte să facă declaraţii.



Nu dăm interviu, băieţi.



Reporter: Vrem să vorbim cu domnul Năstase.



Moţpan: Căutaţi-vă de treabă



. Domnul Năstase nu acordă interviuri, e clar.



În aprilie 2016, Ministerul Culturii a solicitat revizuirea hotărârii de privatizare din 2008, însă demersu nu a fost examinat nici până în prezent.



"Atunci când a fost examinată cauza, Ministerul Culturii, în calitate de autoritate națională în domeniul protecției patrimoniului, nu a participat în ședință. De aici este și cererea noastră, pentru a revedea examinarea cauzei", a spus Rodica Josanu, şefa secţiei juridice a MECC.



Anterior, candidatul PPDA la Primăria Capitalei, Andrei Năstase a menţionat că dacă va ajunge primar va trage la răspundere toate persoanele, care au preluat fraudulos imobilele publice din Chişinău.