A început asfaltarea curților din Chișinău, proiect propus anterior de Silvia Radu

Peste o sută de muncitori ai întreprinderii municipale "Exdrupo" şi 60 de utilaje sunt antrenate în procesul de asfaltare din curţile blocurilor din Capitală. Programul de reabilitare a acestora a fost iniţiat de candidatul independent Silvia Radu, în perioada în care deţinea funcţia de primar interimar al Capitalei.



“Au început lucrările de asfaltare și între blocuri, în curți și în ogrăzi, acolo unde nu s-a intervenit de ani de zile. Acum 2 luni când am lansat programul de asfaltări, am dispus ca lucrările să fie făcute și pe străzile unde nu s-a intervenit niciodată. Văd că programul se aplică, iar pentru aceasta le mulțumesc responsabililor”, a postat Silvia Radu, pe Facebook.



În acest an, pentru reparaţia curentă a drumurilor au fost alocate 85 de milioane de lei, din bugetul municipiului Chişinău.