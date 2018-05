Sucuri naturale ideale în timpul verii

Temperaturile ridicate din sezonul cald au efecte asupra corpului, provocând deshidratarea. Știm că apa este indispensabilă pentru menținerea organismului hidratat, însă la fel de eficiente sunt și sucurile de legume, care sunt bogate în substanțe nutritive, și anume:



Suc din legume verzi

Legumele cu frunze verzi sunt surse importante de substanțe nutritive – fier, antioxidanți, calciu, vitamine. Frunze de spanac, de varză, de salată, pătrunjel, țelină, castravete etc, sunt ingredientele care nu trebuie să lipsească din sucul tău. De asemenea, frunzele de mentă îi oferă băuturii tale naturale un gust răcoritor.



Suc de sfeclă roșie

Sfecla roșie este un superaliment, fiind bogată într-un număr mare de substanțe nutritive. Mai mult, este legume care va elimina toate toxinele din corp, proces care este esențial mai ales în timpul verii. De asemenea, sfecla este foarte bună deoarece purifică sângele și stimulează producția de celule roșii din sânge. De la antioxidanți până la vitamina A, C și E, toate sunt prezente în această legumă mică și roșie. Poți prepara sucul din leguma bruta sau fiartă.



Suc de amla

Amla are multe beneficii pentru sănătate. Consumul de suc amla cu câteva frunze de mentă este o băutură excelentă pe care o poți încerca zilnic. Principalele substanțe nutritive pe care organismul le va primi sunt vitaminele B12 și C, antioxidanți și minerale. Dacă vrei o băutură dulce, adaugă o lingură de miere.



Suc de lămâie și frunze de mentă

Menta este ingredientul care nu lipsește din majoritatea băuturilor în sezonul cald, mai ales din limonade. Pe lângă faptul că menta este răcoritoare, îi oferă organismului o cantitate mare de substanțe nutritive precum calciu, fosfor, vitamina A și C, fier. Prepară o băutură pe bază de suc de lămâie și frunze de mentă și bea-l în zilele cu temperaturi ridicate.