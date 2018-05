Ilan Șor: Dați-i Bălțiului șansa să renască!

Municipiul Bălți, capitala de Nord a Republicii Moldova, are o șansă enormă ca începând cu 21 mai să se transforme într-un oraș civilizat, cu o infrastructură dezvoltată, în care oamenii să nu fie nevoiți să se ferească zilnic de gropi și să suporte mirosul de gunoi și deșeuri necolectate, a declarat miercuri, 16 mai, președintele Partidului ȘOR, primarul de Orhei, Ilan Șor într-o conferință comună de presă cu candidatul formațiunii la funcția de primar al Bălțiului, Pavel Verejanu. Candidatul promite să transforme orașul în decurs de un an și să implementeze practicile pozitive de la Orhei, unde activează în echipa lui Ilan Șor. Liderul partidului garantează personal că Pavel Verejanu își va realiza toate promisiunile electorale.



Bălțiul și-a pierdut aura de altă dată din cauza unor administratori care au transformat problemele reale în bătălii politice, a declarat Ilan Șor referindu-se la unul din subiectele care au făcut de rușine capitala de Nord în ultimii ani – evacuarea deșeurilor. „Bălțiul s-a transformat într-un oraș în care chiar și problema elementară de depozitare a deșeurilor este subiectul unor bătălii politice crunte”, a menționat liderul Partidului ȘOR.



El a dat asigurări că dacă bălțenii îl vor alege pe Pavel Verejanu, începând cu 21 mai aceste probleme vor dispărea. „Închipuiți-vă că începând cu 21 mai veți auzi doar știri despre reparația tuturor drumurilor și trotuarelor, instalarea sistemelor de iluminat moderne, deschiderea de terenuri pentru copii, amenajarea parcurilor și curților”, a spus primarul de Orhei.



Ilan Șor a garantat personal că toate angajamentele pe care și le-a asumat Pavel Verejanu în campania electorală vor fi fi realizate în totalitate, așa cum a procedat și el la Orhei. „Haideți să-i oferim o șansă Bălțiului să renască, să restabilească ce a fost distrus în ultimii ani, să-i oferim șansa să se transforme într-adevăr în Capitala de Nord a Republicii Moldova”, a declarat Ilan Șor.



Și Pavel Verejanu a dat asigurări că el și echipa Partidului Șor care îi stă în spate vor transforma Bălțiul într-un oraș la fel de iluminat și dezvoltat cum a fost transformat Orheiul în doar câțiva ani. „Partidul ȘOR e singura formațiune care răspunde pentru promisiunile sale și care a realizat la Orhei de două ori mai mult decât a promis. Știu sigur că eu și echipa Partidului ȘOR va transforma doleanțele locuitorilor municipiului Bălți în realitate. Am selectat anume acele probleme care au fost rezolvate la Orhei – dezvoltarea economică, curățenia în oraș și problemele sociale”, a declarat Pavel Verejanu.



El i-a îndemnat pe bălțeni să nu mai creadă în politicienii care le promit marea și sarea, dar au distrus orașul în ultimii 25 de ani. „Vă îndemnăm să alegeți pe cei care au demonstrat că pot realiza lucruri frumoase. Noi am demonstrat că putem face aceste schimbări într-un an. De aceea vă îndemn să votați echipa Partidului Șor. În spatele meu este o echipă de profesioniști care știu să implementeze proiecte viabile necesare ”, a concluzionat Pavel Verejanu.