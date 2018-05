Ce spun astrele azi, 16 mai

Berbec

S-ar putea ca o situatie de la locul de munca sa va dea batai de cap, iar tentatia de a renunta va fi si mai mare in urmatoarele zile. Cei dragi va vor solicita tot mai des prezenta la diverse reuniuni de familie, insa s-ar putea ca socializarea fortata sa fie un motiv in plus de stres. Un tonus bun poate fi raspunsul, daca ati suferit de migrene in ultima vreme, dar un control la medicul oftalmolog nu ar trebui inca exclus. Daca ati incercat sa va apropiati de un prieten in ultima vreme, s-ar putea ca eforturile voastre sa fie blocate, undeva; perseverati, pentru ca doar astfel veti reusi sa va demonstrati loialitatea.



Taur

Nu va lasati intimidati de responsabilitatile voastre, in special de cele de la locul de munca. Daca ramaneti calmi, veti reusi sa impresionati persoana potrivita. Se anunta o perioada cu multe schimbari in relatiile de prietenie; s-ar putea sa va apropiati de un prieten sau chiar sa cunoasteti pe cineva nou. Nu va indepartati de familie atunci cand cei dragi isi arata afectiunea sau va poarta de grija; o reactie negativa ar putea duce la o racire a relatiilor. Daca nu ati luat in considerare recomandarile doctorilor pentru o durere care va supara de mult timp, s-ar putea ca aceasta sa se inrautateasca in curand.



Gemeni

Planul emotional si cel fizic vor fi complet diferite astazi, din varii motive. Din fericire, nu veti suferi de nici o boala, iar orice accident va fi usor de evitat daca sunteti prudenti; insa viata voastra personala nu va fi la fel de buna. Se anunta conflicte in grupul de prieteni, cel mai probabil ca urmare a unei discutii in contradictoriu recente, in legatura cu un subiect important peentru amblele parti implicate. Si in familie s-ar putea sa aveti probleme, insa conflictele intre generatii nu sunt neobisnuite. S-ar putea sa va fie greu sa convingeti pe cineva in varsta de perspectiva voastra, deci solutia este sa evitati subiectele care ar putea duce la un conflict.



Rac

S-ar putea ca o oportunitate inedita sa se iveasca, insa doar daca aveti rabdare si ascultati sfaturile celor din jur; ar putea ca aceasta sa fie marea voastra sansa de a va evidentia. Paradoxal, s-ar putea ca un loc familiar si obisnuit sa va inspire sa faceti o schimbare; lasati-va purtati de aceasta influenta, deoarece astrele se anunta favorabile pentru astfel de situatii. Desi efortul vostru este mereu apreciat la locul de munca, o rasplata materiala nu poate distrage atentia de la faptul ca anulati mereu planurile cu prietenii. Incercati sa gasiti un echilibru intre viata personala si cea de la serviciu. Veti fi predispusi unei infectii, asa ca nu ignorati ranile usoare.



Leu

Nu lasati alte persoane sa ia decizii importante pentru voi, insa aratati-va recunostinta atunci cand vi se ofera un sfat. S-ar putea sa cunoasteti astazi o persoana pe care nu ati fi vazut-o in grupul vostru de prieteni, insa schimbarea poate fi ceva pozitiv. Se anunta o perioada cu dificultati la locul de munca; aveti grija la proiectele pe care le alegeti si incercati sa verificati totul de mai multe ori. Pregatiti-va sa va argumentati stilul de viata in fata persoanelor apropiate din familie, care s-ar putea sa va critice pentru anumite alegeri. Daca sunteti persoane nonconformiste, acest lucru este uneori de asteptat!



Fecioara

S-ar putea ca astazi sa va fiti susceptibili la tot felul de superstitii, in special daca ati avut parte de o perioada plina de stres. Desi acestea ar putea sa linisteasca in anumite momente, ele sunt ca o lama cu doua taisuri; nu disperati daca o pisica neagra va taie calea! Se poate sa suferiti de o migrena, asa ca beti cat mai multa apa si nu va obositi ochii fara motiv; luati chiar o pauza daca simtiti ca altfel nu se mai poate. Daca o problema din viata personala va distrage mereu atentia, singura solutie este sa faceti din aceasta o prioritate. Altfel, riscati sa luati decizii gresite si sa va puneti intr-o situatie dificila din punct de vedere material sau la locul de munca.



Balanta

Desi aveti cele mai bune intentii, s-ar putea ca cineva drag sa va respinga sfaturile sau sa va interpreteze atitudinea intr-un mod gresit. Nu va lasati coplesiti de responsabilitati la locul de munca; cu permisiunea de a se implica mai mult, colegii ar putea fi un ajutor foarte bun. Astfel, veti avea parte de o relatie mult mai buna cu ei, iar numarul vostru de sarcini va fi redus considerabil. S-ar putea sa aveti parte de o schimbare pozitiva in viata personala si sa intalniti o persoana care va intelege si va sustine in ceea ce faceti. Somnul nelinistit ar putea fi un semn ca nu va ingrijiti cum trebuie de dieta voastra; daca este nevoie, apelati la ajutorul unui specialist.



Scorpion

S-ar putea ca succesul de la locul de munca sa va distraga atentia de la o problema de sanatate sau sa va determine sa amanati un control medical; nu este intelept, mai ales daca exista o problema serioasa pe care trebuie sa o clarificati. Va fi nevoie de o doza de creativitate in ceea ce faceti in urmatoarea perioada; din fericire, nu duceti lipsa de inspiratie. Din punct de vedere financiar, stati foarte bine; s-ar putea sa aveti suma necesara pentru o investitie pe care o aveati in plan de mult timp, insa tocmai acum veti ezita. Daca nu sunteti sigur de decizia voastra, apelati la cineva drag in care aveti incredere pentru o a doua parere.



Sagetator

S-ar putea sa aveti probleme cu dintii; la cel mai mic semn de disconfort, programati-va la un control, deoarece durerea de dinti poate fi imprevizibila. Aveti grija atunci cand negociati, in special daca nu sunteti descurcareti din acest punct de vedere; daca va aratati lipsa de experienta, s-ar putea ca cineva sa profite foarte usor de voi. Daca sunteti intr-o relatie, veti reusi sa mentineti echilibrul in ciuda unor eventuale conflicte, iar acest lucru va va apropia de partener. Daca nu sunteti inca intr-o relatie, s-ar putea sa cunoasteti pe cineva nou, insa acest lucru nu va semnala neaparat un inceput a ceva frumos; stilurile de viata, prioritatile si alte elemente ar putea sa complice situatia.



Capricorn

Daca va doriti foarte mult sa calatoriti, astrele nu vor fi de partea voastra in perioada aceasta, insa veti avea ocazia perfecta sa va faceti planuri pentru mai tarziu. Din punct de vedere financiar, veti sta foarte bine, deci va permiteti sa investiti intr-o excursie in strainatate. Aveti grija atunci cand trebuie sa luati decizii importante, deoarece veti fi foarte usor de influentat chiar si de entuziasmul celor dragi; analizati fiecare detaliu de doua ori. Nu vor exista noi oportunitati la locul de munca, iar acest lucru ar putea sa va indispuna, in special daca va doriti o noua provocare; nu sunteti genul de persoane care sa va multumiti cu rutina.



Varsator

S-ar putea sa va confruntati cu tendinta de a cumpara lucruri care nu va sunt neaparat necesare; din acesti motiv, este foarte posibil sa nu vedeti o imbunatatire in situatia financiara pe parcursul acestei zile. Daca va aratati mai rabdatori, cei din jur va vor rasplati cu atentia sau chiar ajutorul lor, atunci cand va aflati in dificultate. Este o perioada foarte buna pentru a va indrepta atentia spre viata de cuplu; ar trebui sa planuiti un weekend in afara orasului sau orice alta activitate care sa va captiveze pe amandoi, sa va trezeasca pasiunile uitate. In schimb, s-ar putea sa dati peste un conflict ce implica pe unii din apropiatii vostri, in care nu este necesar sa va implicati; pe de alta parte, perspectiva voastra ar putea sa ii puna capat.



Pesti

Daca sunteti o persoana activa, aveti grija atunci cand alergati sau folositi echipament complex, deoarece veti fi predispusi la accidente usoare. Aveti incredere in instinctul vostru atunci cand intalniti persoane noi si nu va puneti increderea in oricine. Evitati situatiile care ar putea duce la conflicte, cum ar fi dezvaluirea unui secret sau orice alta barfa. Veti da dovada de multa ambitie la locul de munca si va veti face observati foarte usor, insa nu va culcati pe o ureche! Se anunta o perioada cu noi provocari, iar pentru a mentine o imagine buna va trebui sa va descurcati inainte sa se iveasca o problema.