Trei candidați promit să schimbe radical municipiul Chișinău

Candidații înaintați de Partidul Liberal, Partidul Național Liberal și Partidul Unității Naționale la alegerile noi din municipiul Chișinău promit să schimbe capitala în mod radical, dacă ajung în funcția de primar. Reformarea învățământului, asigurarea iluminatului stradal și amenajarea spațiilor verzi sunt doar câteva dintre promisiunile electorale anunțate în cadrul dezbaterilor la postul de televiziune ProTV Chișinău, transmite IPN.





Candidatul PNL, Alexandra Can, susține că se simte în forță și are suficientă experiență pentru a începe să facă ordine în municipiu în mandatul de un an, dacă va fi aleasă în funcție. „Eu știu cum să refac acel sistem în care să nu se fure, să nu se ia mită, în care să se gestioneze corect mijloacele publice”, a declarat Alexandra Can.

Candidatul Partidului Unității Naționale, Constantin Codreanu, este de părere că a venit timpul ca municipiul Chișinău să fie transformat radical. Candidatul PUN susține că diferența între el și alți candidați este experiența de a aduce fonduri din România și alte state europene în raioanele Republicii Moldova. „Același lucru îl voi face și în municipiul Chișinău – investiții românești, ordine europeană și un mod de comportament și discurs civilizat”, a afirmat Constantin Codreanu.

Candidatul liberal Valeriu Munteanu este de părere că este de datoria fiecărui chișinăuian să vină pe 20 mai la alegeri „pentru a nu lăsa să câștige capitala binomul Dodon-Plahotniuc”. Candidatul PL susține că va pune accent pe educație în mandatul său, dacă va fi ales primar.