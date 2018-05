Ce spun astrele azi, 13 mai

Berbec

Daca ati avut dificultati pana acum la locul de munca, s-ar putea ca sarcina care va dadea batai de cap sa fie in sfarsit finalizata; bucurati-va, se pare ca ati scapat de necaz!. Nu va puneti in plan sa incepeti un proiect personal care necesita un buget mare; cel mai bine ar fi sa va limitati la lucrurile esentiale, deoarece se anunta nesiguranta pe plan financiar. S-ar putea ca sfaturile prietenilor sa va calce pe nervi, deoarece nu veti fi tocmai dornici sa fiti analizati si criticati de cei din jur. Daca rabufniti asupra prietenilor, s-ar putea sa existe tensiune in relatii, insa acestia nu vor intelege ce va supara daca nu spuneti nimic.



Taur

Veti fi predispusi starilor de depresie in aceasta perioada, asa ca nu va complaceti intr-o rutina care va face mai mult rau; monotonia aceluiasi inceput poate fi sufocanta si extrem de nociva, din punct de vedere psihic. Incercati sa petreceti mai mult timp inconjurati de cei dragi sau facand ceea ce va place. De asemenea, evitati situatiile care stiti ca ar putea sa va supere. Desi viata de cuplu s-ar putea sa fie pusa la incercare, aceasta experienta va fi una benefica; veti exersa rabdarea, iar partenerul va fi placut impresionat de efortul vostru. S-ar putea ca un membru al familiei cu care nu ati vorbit de mult timp sa va contacteze; aceasta va fi o surpriza placuta.



Gemeni

In ciuda prudentei voastre, s-ar putea sa apara cheltuieli neprevazute, care sa va strice socotelile dinainte facute. Daca trebuie sa faceti o investitie substantiala in aceasta perioada, apelati la ajutorul unui specialist in domeniul respectiv. Stresul de la locul de munca, dar si cel din viata personala va vor afecta sanatatea; va veti simti mai obositi decat de obicei si s-ar putea sa va confruntati si cu probleme gastrice. Este posibil ca sprijinul emotional de care aveti nevoie sa vina din partea familiei, cel mai probabil din partea parintilor. Daca apelati la ajutorul prietenilor, s-ar putea sa fiti criticati pentru alegerile facute in ultima vreme.



Rac

Daca in ultima vreme ati simtit ca v-ati indepartat de familie, acest lucru va poate afecta emotional, pentru ca nu va mai simtiti la fel de sprijiniti ca inainte. Incercati sa comunicati mai deshis cu ceilalti si sa acceptati incercarile lor de a va include in diferite activitati, mai ales daca se fac incercari repetate in acest sens. S-ar putea sa fiti insultati de faptul ca un prieten nu apeleaza la ajutorul vostru, insa acest lucru s-ar putea datora temperamentului dificil pe care l-ati avut in ultima vreme. Se anunta o perioada antrenanta si productiva la locul de munca; chiar daca sunteti pasionati de cariera voastra, nu va lasati purtati de val si respectati o dieta sanatoasa.



Leu

S-ar putea ca niste cuvinte spuse la nervi sau sub influenta stresului sa aduca o perioada de tensiune in viata de cuplu, p perioada in care nu veti reusi prea usor sa ajungeti pe aceeasi lungime de unda cu partenerul de relatie; daca va cereti scuze, fiti sinceri. Se anunta oportunitati la locul de munca, care vor duce la o perioada foarte buna si din punct de vedere financiar. Insa nu fiti prea severi cu bugetul vostru, daca nu apare nicio schimbare, deoarece micile lucruri, precum o cafea in oras sau o carte noua, va pot ajuta starea de spirit. Evitati discutiile in contradictoriu cu prietenii, deoarece veti fi tentati sa le judecati stilul de viata sau alegerile, ceea ce va poate afecta prietenia.



Fecioara

Daca aveti copii, nu fiti prea autoritari cu acestia, deoarece s-ar putea sa afecteze relatia in timp. Nu acordati prea multa importanta situatiei financiare, ci indreptati-va atentia spre alte aspecte ale vietii personale, care sunt la fel de importante. Viata de cuplu ar putea sa va aduca noi provocari, insa daca treceti peste aceasta perioada cu succes, veti avea mai multa incredere in viitorul alaturi de partener. S-ar putea sa fiti predispusi problemelor cu ochii; daca nu v-ati facut un control in ultimele luni, este timpul sa va programati. Astazi este posibil sa petreceti mult timp cu o ruda, de care va simtiti apropiati si pe care n-ati mai vazut-o de mult timp.



Balanta

Desi incercati mereu sa rezolvati problemele singuri, s-ar putea ca ceva sa va supere mai mult decat de obicei; acest lucru va fi reflectat in atitudinea fata de prieteni si de cei dragi, care vor realiza imediat care este problema. Nu va lasati manipulati emotional de anumite cunostinte, care actioneaza doar pentru a-si atinge propriile scopuri, ci incercati sa aveti mai multa incredere in judecata voastra; chiar daca adevarul ar putea sa afecteze relatia, sinceritatea va fi benefica si celeilalte persoane. Veti avea tendinta sa o luati inaintea tuturor la locul de munca, insa este foarte important in aceasta perioada sa demonstrati ca puteti lucra in echipa.



Scorpion

Nu cautati modalitati nesigure, care, binenteles, implica si riscuri semnificative, pentru a va imbunatati situatia financiara; s-ar putea sa se iveasca oportunitati pentru a participa in diverse afaceri aparent profitabile, insa ar fi mult mai bine pentru voi sa stati departe de acestea, mai ales daca nu aveti suficiente informatii care sa va faca sa aveti incredere. S-ar putea ca viata de cuplu sa va afecteze starea de spirit; conflictele nerezolvate pot duce la sentimente negative foarte puternice, asa ca nu lasati relatia in voia sortii. Daca aveti in gand sa va apucati de o dieta, aveti grija! Riscati sa va afectati sanatatea cu un stil de viata neadecvat, asa ca incercati sa apelati la un specialist.



Sagetator

S-ar putea sa va complaceti intr-o gandire cu prejudecati, iar acest lucru va poate afecta viitorul intr-o masura mai mare decat v-ati fi imaginat. Acceptati schimbarea cu bratele deschise, deoarece va poate dezvalui oportunitati de care va veti bucura. Este posibil ca un prieten drag, pe care nu l-ati vazut de foarte mult timp, sa va contacteze pe neasteptate. Aveti grija la simptomele de anemie si programati-va la un control cat mai curand, daca observati ceva in neregula cu sanatatea voastra. Un motiv de sarbatoare in familie; indiferent de acesta, va veti apropia de ceilalti membri si va veti bucura de o distractie excelenta de la stresul zilnic.



Capricorn

Daca aveti impulsul sa calatoriti in afara orasului pentru a revedea pe cineva drag, nu va opuneti! Aceasta schimbare de rutina v-ar putea face doar bine. Deoarece aveti convingeri puternice, s-ar putea sa aveti tendinta de a incerca sa ii convertiti pe ceilalti sa adere la principiile voastre; desi uneori o dezbatere de acest gen poate fi benefica, s-ar putea ca in aceasta perioada sa faca mai mult rau decat bine. Se anunta dificultati si la locul de munca, unde un coleg s-ar putea sa va puna autoritatea sub semnul intrebarii. Nu va razbunati pe acesta si nu va lasati prada emotiilor negative; ocupati-va de situatie cu diplomatie.



Varsator

Relatiile pe care le aveti cu cei dragi si cu partenerul s-ar putea sa va para plictisitoare in ultima vreme, lipsite de substanta; daca schimbati rutina cu care v-ati obisnuit, daca inlaturati monotonia din aviata de zi cu zi, veti putea evita aceste sentimente negative. Nu va lasati coplesiti de responsabilitatile de la locul de munca. Daca incercati sa va organizati spatiul de lucru si orarul, povara va incepe sa para mult mai mica. S-ar putea sa aveti probleme cu rinichii, deci nu amanati un control atunci cand observati simptome neobisnuite. Daca nu v-ati putut face timp pentru familie in ultimul timp, veti fi criticati pentru acest lucru.



Pesti

S-ar putea ca relatia cu partenerul sa fie afectata de starea voastra de spirit, una nu dintre cele mai fericite. Veti fi predispusi unor sentimente negative si lipsei de incredere de sine, insa este important sa cautati sprijinul intr-un prieten apropiat; acesta va poate oferi un sfat obiectiv. Un mediu pozitiv va fi reprezentat si de familie, unde cei dragi vor incerca sa se apropie de voi. Nu va lasati coplesiti de aceasta atentie; bucurati-va de faptul ca nu sunteti singuri. La locul de munca s-ar putea sa se iveasca oportunitatea perfecta pentru un castig in plus, insa acceptati provocarea doar daca vi se acorda timpul necesar sa terminati proiectul.