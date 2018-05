Băsescu, despre Năstase: “Atunci când nu ai şanse, trebuie să ţi le apreciezi corect”

Apelurile liderului PPDA la funcţia de primar al Capitalei, Andrei Năstase, privind retragerea din cursă a altor candidaţi este unul pueril. Fostul preşedinte al României, Traian Băsescu, a făcut această declaraţie astăzi, în cadrul unei conferinţe de presă.



“Apelul la retragerea candidaţilor este o copilărie. Alegerile sunt un test şi nici un partid politic nu are voie să se ferească de acest test”, a declarat Traian Băsescu.



Fostul lider de la Cotroceni a mai spus că Andrei Năstase ar fi trebuit să-şi evalueze corect şansele de a câştiga fotoliul de primar, în condiţiile în care există pretendenţi mai puternici.



“Atunci când nu ai şanse, trebuie să ţi le apreciezi corect”, a declarat Traian Băsescu. „Andrei Năstase pierde pe linie în fața fiecărui candidat. Munteanu, pierde, și domnia sa, pe linie”, a adăugat fostul şef al statului român.

Acesta a mai spus că ar fi preferat ca liderul PAS, Maia Sandu, să candideze la funcţia de primar de Chişinău. „Dacă ar fi fost Maia Sandu, nu am fi avut candidat. Am fi mers într-o alianţă”, a mai spus fostul preşedinte al României.



Amintim că astăzi a fost făcut public un nou sondaj, realizat de Centrul de Cercetări Sociologice din Moldova, din care rezultă că în turul doi al alegerilor din Chișinău se vor confrunta Silvia Radu și Ion Ceban. Astfel, Silvia Radu ar obține voturile ale 31,7% dintre alegătorii deciși, iar pentru Ion Ceban ar vota 31% dintre participanții la sondaj. Candidatul comun al PPDA-PAS-PLDM ar lua 15,8% din voturi.