Principalele valori ale Silviei Radu: Corectitudinea, familia, onestitatea şi respectul

Corectitudinea, familia, onestitatea şi respectul sunt valorile de care se ghidează candidatul independent la funcţia de primar al Capitalei, Silvia Radu. Ea a făcut aceste destăinuiri, într-un reportaj realizat de reporterii emisiunii „O seară perfectă”, de la Pro TV Chişinău.



„Valorile mele în viaţă sunt familia, corectitudinea, respectul faţă de cei din jur şi onestitatea. Familia mea mă face foarte fericită. Noi avem nişte copii minunaţi, iar atunci când vin acasă, uit că am fost la serviciu, uit de toate problemele”, a declarat Silvia Radu.



De asemenea, sportul este una din pasiunile Silviei Radu. Aceasta declarat că întreaga sa familie duce un mod activ de viaţă.



„Sportul este o partea din viaţa mea. Toată viaţa am făcut sport, soţul meu face sport, copiii mei fac sport. Este o pasiune pe care o am de mică”, a declarat Silvia Radu. „Facem mai multe tipuri de sport. Atunci când muncesc, fac fitness, iar dacă avem mai mult timp jucăm tenis, mergem la schi sau facem înot”, a precizat candidatul independent.



În acelaşi timp, dieta Silviei Radu este una simplă, dar bogată în vitamine. „În fiecare zi mănânc roşii, pâine, brânză şi fructe. Îmi plac foarte mult fructele din Republica Moldova”, a mai precizat aceasta.