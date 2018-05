Leacuri naturale pentru problemele cu tiroida

E o glandă importantă din corp, că altfel n-ai avea-o. Așa că trebuie să-i acorzi toată atenția pe care o merită. Dacă e hipoactivă nu e bine și dacă e hiperactivă iar nu e bine. Cum ai da-o, nu poți s-o scoți la capăt cu tiroida asta!



Iată câteva remedii pentru disfuncțiile tiroidei, care sunt foarte la îndemâna ta. Deci foarte, foarte la îndemână.



Păpădia

Are proprietăți antiinflamatorii și antioxidante, echilibrează sistemul imunitar. Se face infuzie de păpădie timp de 15-20 de minute, se strecoară și se bea. Vezi că-i amar, așa că intervino cu miere!



Ginseng siberian

E o iarbă adaptogenă, ajută la gestoinarea stresului și reduce linflamația tiroidei. Pentru că stresul e strâns legat de activitatea acesteia. Se consumă planta uscată sub formă de decoct fiert împreună cu coajă de portocală. Se fierbe la foc mic 2 sau 3 ore și ai grijă să nu rămâi fără apă în vasul în care fierbi. Atenție maximă! După ce au trecut orele, lași să se răcorească, strecori și bei câte o ceșcuță pe zi.



Turmericul

E foarte bun pentru tiroidă datorită cucurminei, ingredientul lui principal. Are proprietăți antiinflamatorii, reduce stresul și anxietatea, atenuează depresia. Se adaugă în mâncăruri.



Ghimbirul

Atenuează durerile asociate cu riscurile unei hipoactivități tiroidiene. Fă un decoct din câteva feliuțe de ghimbir curățate în cam 4 căni de apă. Fierbe 15 minute. Strecoară și bea câte o ceșcuță înainte de mesele principale.