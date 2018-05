Alimentele pe care le poți mânca în cantități nelimitate

În sezonul cald trebuie să se mănânce mai multe fructe și legume, în cantități mai mici, pentru a menține sub control consumul excesiv de mâncare. De aceea, iată câteva alimente pe care le poți mânca pe parcursul zilei fără să te simți vinovată deoarece au un indice caloric mic.



Țelină

Telina are un conținut de 95% apă, oferind și 30% din doza zilnică necesară de vitamina K. În plus, 100 de grame de țelină are doar 6 calorii. Recomandat este să se mănânce țelina proaspătă, deoarece își pierde majoritatea substanțelor nutritive în termen de cinci zile de la curățare.



Albuș

Un albuș are doar 17 calorii. Chiar și persoanele care urmează o dietă strictă pot să le includă în meniu. Desigur, atunci când nu sunt prăjite.



Salată verde

Pentru fiecare 100 de grame, salata verde conține între 10 și 20 calorii; toate acestea depind de tipul de salată. Aceasta legumă este bogată în vitaminele A și C, precum și acid folic și fier. Dacă mănânci salată, nu trebuie să îți faci griji pentru numărul de calorii consumate.



Castravete

Castraveții sunt aproape în întregime alcătuiți din apă. Recomandat este să se mănânce cu tot cu coajă, pentru că conține o cantitate mare de betacaroten. 100 de grame de castravete are numai 16 calorii.



Conopidă

Conopida este, de asemenea, foarte scăzută în calorii, doar 25 per sută de grame. În plus, conopida este bogată în vitaminele C și K.



Roșii

Roșiile sunt bogate în licopen și vitaminele A, B2 și C, împreună cu acid folic, fibre, crom și potasi. 100 de grame de roșii conțin 25 de calorii.



Broccoli

Broccoli nu numai că are un gust bun, ci și un indice caloric foarte scăzut, fiind preferat de persoanele care vor să slăbească. În plus, această legumă este sursă importantă de vitamine (A, C, E, I, și K) și oferă 20% din doza zilnică de fibre.



Popcorn

Foarte mult timp s-a crezut că popcornul îngrașă, dar de fapt conține doar 31 de calorii per sută de grame.



Mazăre

Pentru fiecare 100 de grame de mazăre verde pe care le mănânci, vei consuma doar 35 de calorii în timp ce îi vei oferi corpului o cantitate mare de fibre și proteine.



Grepfrut

Acest fruct conține numai 50 de calorii pe 100 de grame. Grepfrutul poate ajuta la stabilizarea nivelului de zahăr din sânge și este de asemenea bogat în vitamina C.

Căpșuni

Ca și pepenele roșu și grepfrutul, căpșunile sunt scăzute caloric – 50 de calorii pe 100 de grame. Ele sunt surse importante de potasiu și de fibre, putând fi consumate mai ales de persoanele care se confruntă cu inflamație în corp.



Zmeură

Fiecare 100 de grame de zmeură conține 62 de calorii. Acest fructe roșii este surse importante de antioxidanți și vitamina C.



Portocale

Portocalele sunt cunoscute pentru cantitatea mare de vitamina C pe care o conțin. Se pare că 100 de grame de portocală conține 80 de calorii. Recomandat este să se consume fructul cu tot cu pelița albă, deoarece aceasta este bogată în fibre.



Afine

Afinele sunt una dintre cele mai bune surse de antioxidanți. Ele sunt, de asemenea, un excelent diuretic datorită conținutului lor redus de calorii. Toate substanțele nutritive prezente în afine protejează organismul de daunele provocate de radicalii liberi, prevenind boli degenerative precum Alzheimerul.