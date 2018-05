Ce spun astrele azi, 8 mai

Berbec

Nu va asteptati la prea mult profit in urmatoarea perioada, ca sa nu fiti dezamagiti in fata realitatii. Desi veti avea parte de succes in proiectele voastre, acestea nu vor fi de natura materiala; nu trebuie sa ignorati deloc alte forme de castig pe care le-ati putea obtine. Va bucurati de o relatie armonioasa cu partenerul, in ciuda unor dificultati. Daca sunteti sinceri in legatura cu prioritatile voastre, veti trece cu bine de aceasta perioada de instabilitate financiara. S-ar putea sa nu puteti gasi un echilibru intre un hobby la care tineti foarte mult si cariera, iar acest lucru va fi o sursa de stres. Incercati sa cautati un sfat bun de la un membru al familiei care a trecut prin ceva asemanator.



Taur

Se anunta oportunitati pentru a socializa in afara locului de munca, in special astazi. Nu ignorati invitatiile prietenilor in favoarea muncii, in special daca v-ati simtit mai stresati decat de obicei. S-ar putea sa aveti probleme cu stomacul, cel mai probabil o forma usoara de gastrita care, din fericire, poate fi tratata usor. Daca sunteti prea stricti cu copiii, acest lucru va fi criticat de cei din jur, ceea ce va duce la o proasta dispozitie pentru tot restul saptamanii. Nu va varsati naduful pe copii! S-ar putea ca in curand sa primiti un email important, care sa va schimbe intreg programul zilei, dar si, intr-o oarecare masura, modul de a privi anumite probleme.



Gemeni

Astazi veti fi un sprijin enorm pentru cineva drag care trece printr-o perioada grea. Bucurati-va cat puteti de primavara; soarele, atmosfera, dar si fructele sau legumele de sezon va vor imbunatati intreaga dispozitie in urmatoarea perioada. Aceasta energie se va resimti in viata de cuplu, deoarece sunteti dornici sa gasiti noi activitati de care sa va bucurati impreuna. O intorsatura de situatie la locul de munca, ce ar putea sa va bulverseze din punct de vedere psihic! Acest lucru va fi testul perfect; daca reusiti sa va mentineti calmul si sa va consultati cu colegii, calitatile voastre de lider nu vor trece neobservate.



Rac

Fiti prudenti atunci cand acceptati oferte, nu va pripiti sa acceptati orice vi se pune inainte. Desi acestea sunt prezentate drept oportunitati inedite, de foarte multe ori ele sunt formulate pentru a va atrage atentia. S-ar putea sa revedeti o veche cunostinta si sa reluati prietenia. Va aflati intr-o perioada foarte buna pentru a schimba rutina pe care o aveti de mult timp. Schimbarea poate fi oricat de mica, dar va va aduce foarte multa bucurie. Daca aveti un animal de companie si va confruntati cu lipsa de energie din partea acestuia, ar trebui sa va interesati de un veterinar cat de repede, deoarece animalul ar putea suferi de o problema digestiva.



Leu

Aveti grija astazi daca cititi stiri online si verificati bine sursa inainte de a crede tot ceea ce vedeti. Unele platforme incurajeaza panica in masa, ceea ce poate fi foarte periculos. S-ar putea ca un membru al familiei sa va critice deoarece cariera se afla pe primul loc pentru voi; aceasta observatie nu este departe de adevar. In general, sanatatea va fi buna, mai putin pentru cei care au un stil de viata sedentar. Desi nu sunteti expusi la accidente, lipsa de miscare poate duce la alte probleme. Este posibil ca locul de munca sa va ofere o marire, insa va fi pentru o noua pozitie; s-ar putea ca noul rol sa nu vi se potriveasca.



Fecioara

Va veti bucura de un surplus de energie, in special daca alegeti sa stati mai mult in preajma prietenilor; majoritatea dintre ei emana energii pozitive, care va confera buna dispozitie. Orice abatare de la rutina va face bine. S-ar putea sa va aratati foarte increzatori de sine, fapt ce in familie ar putea fi confundat cu aroganta. Nu fiti prea surprinsi daca sunteti criticati pentru acest lucru, insa nu va veti lasa intimidati. Daca ati economisit pana acum pentru o schimbare majora, s-ar putea sa puteti in sfarsit pune bazele acesteia. In schimb, este posibil sa suferiti de dureri de cap; evitati zonele aglomerate si efortul vizual.



Balanta

Desi tindeti sa evitati orice situatie care presupune sentimentalism in exces, s-ar putea ca tocmai acest lucru sa va ajute sa va relaxati. Nu va ganditi ca acest lucru este o slabiciune! Sentimentele tinute constant in frau pot duce la rabufniri puternice sau alte probleme, precum anxietatea sau depresia. Se anunta o perioada armonioasa in familie; este posibil sa fi trecut recent printr-o experienta care v-a unit. In schimb, timpul petrecut cu prietenii ar putea deveni obositor daca sunt persoane in grupul vostru cu care nu va intelegeti. Tocmai aceasta situatie ar putea fi cea care reprezinta o sursa de stres in plus.



Scorpion

Daca locul vostru de munca presupune lucrul manual sau manevrarea unor instalatii delicate, fiti cat mai prudenti, deoarece veti fi predispusi la mici accidente; desi sanatatea nu va fi in pericol, s-ar putea sa cauzati mici daune. Va aflati intr-o situatie dificila in familie, unde sunteti singurii mediatori intre doua generatii cu pareri diferite. Desi va aratati intelegerea fata de ambele tabere, acest lucru nu va ajuta in rezolvarea conflictului; insa puteti incuraja un dialog. S-ar putea sa va simtiti mai stramtorati zilele acestea, dar nu apelati la economiile facute! Incercati sa fiti mai chibzuiti si faceti in asa fel incat sa respectati lista de cumparaturi facuta in avans.



Sagetator

Este posibil ca partenerul de viata sa treaca printr-o perioada mai dificila din cauza unei probleme la locul de munca; sau poate altcineva apropiat se confrunta cu vreo problema pe care nu stie cum s-o rezolve. S-ar putea sa va ceara sfatul, insa cel mai probabil va apela doar la sustinerea voastra; aratati-va intelegatori. Aveti grija la ce puneti in mancare si verificati data expirarii cu atentie. Prietenii vostri s-ar putea sa planuiasca o surpriza pentru o reusita recenta, cum ar fi o promovare la locul de munca sau achizitionarea unui obiect pe care il doreati de mult timp. Fiti politicosi si rabdatori in trafic; astfel, veti reduce riscul unui accident si veti imbunatati considerabil si ziua celorlalti.



Capricorn

Rabufnirile din ultima perioada s-ar putea sa va deranjeze partenerul; incepeti prin a practica yoga sau pilates, deoarece nu necesita echipament sportiv sau prea mult timp. Daca va eliberati de tensiunea din corp, veti putea sa va concentrati si pe sentimentele voastre. S-ar putea ca un superior la locul de munca sa prezinte o sursa de stres in viata voastra. De obicei, acest lucru nu poate fi evitat, insa nu va complaceti intr-un loc in care sunteti nefericiti. Indiferent de ce decizie luati, cei dragi vor fi alaturi de voi. Nu uitati sa verificati mesajele primite, deoarece s-ar putea sa primiti o veste buna.



Varsator

Oportunitati par sa rasara pe toate planurile din viata voastra; noi proiecte la locul de munca, castiguri financiare, iesiri dese cu prietenii apropiati... si se anunta un motiv de sarbatoare in familie! Aveti grija cu acest surplus de activitate, deoarece va fi greu sa gasiti timp pentru a va odihni, daca participati la fiecare intalnire sau cina in oras. Nu consumati alcool sau zahar in exces, deoarece acestea va pot accentua starea de oboseala; este important sa va pastrati in limitele moderatiei, pentru ca orice exces poate sa puna o amprenta negativa asupra voastra. Daca nu sunteti intr-o relatie, s-ar putea sa cunoasteti pe cineva in curand; va veti imprieteni foarte repede, in ciuda diferentelor in personalitate.



Pesti

Daca aveti oportunitatea sa calatoriti in afara orasului, experienta va va inspira pentru un nou proiect creativ mai tarziu, cum ar fi redecorarea apartamentului sau chiar in exersarea talentului de scriitor; sunteti intr-o faza plina de creativitate, asa ca nu exista limitari in privinta a ceea ce puteti face. S-ar putea sa va confruntati cu insomnii in urmatoarea perioada, insa cauza acestora ar putea fi stresul sau anxietatea. Este posibil sa aveti noroc din acest punct de vedere, deoarece la locul de munca se anunta succes dupa o perioada dificila. Nu se anunta probleme in familie, unde in urmatoarea perioada s-ar putea sa va apropiati de unii membri.