Transelectrica ar urma să investească în Republica Moldova, devenind acționar majoritar la Moldoelectrica, după modelul tranzacției Transgaz-Vestmoldtransgaz

În cazul în care guvernul din Republica Moldova va opera modificări legislative pentru a acorda posibilitatea privatizării transportatorului energetic, compania Transelectrica este interesată să devină acționar majoritar. Decizia este, însă, una strategică și excede cadrul exclusiv economic. „Nu e o chestiune pur tehnică”, spune șeful Consiliului de Supraveghere, inginerul Gheorghe Olteanu.



În minivacanța de 1 Mai, adolescenți aflați la Brașov și Sinaia strâng semnături pentru o inițiativă în vederea unirii României cu Republica Moldova. Poartă tricouri albe, cu harta României reîntregite inscripționate cu sintagma „Unirea face Puterea”. Este un entuziasm tineresc, dar pentru a pregăti pasul decisiv ar fi nevoie de mai mulți pași pragmatici care să facă viabilă această unire și din punct de vedere economic.



Intercalată între o duminică și ziua de sărbătoare de 1 Mai, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la Transelectrica (TEL) a avut în discuție și aspectul interconectării rețelelor de transport de energie dintre România și Republica Moldova. Desigur, nu era pe ordinea de zi, dar la întrebarea unui acționar în vârstă, deținător a numai 10 acțiuni, contravaloarea a puțin peste 200 de lei, conducerea companiei a furnizat câteva informații cu privire la stadiul cooperării în domeniu dintre entitățile de profil de peste cele 2 maluri ale Prutului.



Va investi Transelectrica în Republica Moldova?, vine abrupt întrebarea de la acționar. „Probabil că ne vom duce și noi, dar în aceleași condiții în care s-a dus și Transgaz”, a declarat Corina Popescu, directorul general al companiei, precizând că este vorba despre cumpărarea pachetului majoritar de la societatea de profil din Republica Moldova.



Transelectrica are constrângeri de reglementare și nu poate investi în partea de producție și distribuție, asfel încât singura țintă a unei eventuale preluări este compania Moldoelectrica, transportatorul energetic din Republica Moldova. În prezent, însă, legislația împiedică autoritățile de la Chișinău să facă privatizarea, dar acum este în lucru un proiect care să permită o astfel de tranzacție. Cineva din România, chiar fost angajat al Transelectrica, este în prezent consilier al premierului din Republica Moldova Pavel Filip și sunt șanse ca modificările necesare să fie operate.



Din punct de vedere tehnic, interconectarea se poate face prin investiții la Moldoelectrica și nu există impedimente, chiar dacă în prezent sistemul energetic din Republica Moldova este echilibrat cu cel din Ucraina și din Federația Rusă.



„Nu este o chestiune pur tehnică”, avertizează Gheorghe Olteanu, președintele Consiliului de Supraveghere, făcând trimitere la faptul că societatea poate asigura aspectele de specialitate și poate face efortul financiar, dar hotărârile se vor lua la nivel politic, diplomatic și strategic. „Noi suntem pregătiți pentru când va fi vremea potrivită”, mai spune cel care a preluat poziția cu numai o lună înainte. „Nu ne putem aventura noi într-o chestiune pe care nu putem să o decidem.”



Transelectrica ar merge pe căi bătătorite. Deja 2 entități relevante au investit în Republica Moldova, devenind acționari majoritari ai unor companii importante pe malul estic al Prutului. Astfel, Banca Transilvania (TLV) a achiziționat la jumătatea lunii ianuarie 39% din acțiunile Victoriabank, a 3-a bancă din sistem, și a ajuns împreună cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) la o deținere de 66%, nivel de la care au lansat o ofertă publică de preluare obligatorie pentru restul de titluri care s-a închis săptămâna trecută.



De asemenea, Transgaz a achiziționat omologul din Republica Moldova, Vestmoldtransgaz, oferta angajantă fiind depusă în ultimele zile din anul 2017, iar contractul fiind semnat la sfârșitul lunii martie în prezența miniștrilor economiei de pe celel 2 maluri ale Prutului, Dănuț Andrușcă și Chiril Gaburici.



Pași au fost făcuți și în domeniul transportului de energie. Deja Republica Moldova a semnat Cartea Albă privind viitorul Europei” care angajează orice stat membru își asumă la nivel de guvern să respecte investițiile realizate de entități ale altor țări semnatare.



Moldoelectrica ar avea nevoie de investiții în sisteme de protecție și sisteme de automatizare pentru a putea realiza conectarea sincron la sistemul energetic al Uniunii Europene, iar Transelectrica deja oferă suportul tehnic și consultanța legislativă necesare acestui obiectiv. Efortul este ca Moldoelectrica să devină compatibilă cu Rețeaua Europeană a Operatorilor de Transport și Sistem pentru Energie ENTSO-E. „Suntem deja ambasadorii Republicii Moldova pentru interconectarea sincron, inferent dacă vom fi acționar sau nu”, a declarat directorul general Popescu.



Transportatorul energetic din România are ca obiectiv realizarea unei interconectări în proporție de 10% cu Europa până în anul 2020 și de 15% până în 2030, după cum lucrează pentru un mai bun acces al excesului de energie din zona de sud-est, unde este și centrala nuclear-electrică de la Cernavodă către nord-vest și nord-est, ambele zone deficitare din punctul de vedere al energiei.



Pe Axa 8 transport a finanțărilor europene, Transelectrica are aprobate investițiile pentru liniile de înaltă tensiune care să lege zona Dobrogei de centrul țării, respectiv segmentele Smârdan-Gutinaș și Cernavodă-Stâlpu, cu investiții de 27 milioane euro și 25 milioane euro. O hartă cu rețeaua de transport energetic a României, unde tronsoanele care urmează să fie construite sunt indicate cu linii punctate, era prezentă în sala unde a avut loc și Adunarea Generală a Acționarilor de bilanț.