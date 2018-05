Ce alimente atacă dantura

Cine nu vrea să aibă dinţii albi, sănătoşi şi strălucitori? Iată că nu doar periajul te ajută să-ţi atingi ţelul, ci trebuie să ţii cont şi de alimentele pe care le mănânci. Până şi vinul alb sau vitaminele atacă dinţii!



- Nuga este un produs pe bază de miere, zahăr şi fructe uscate şi poate face ravagii la nivelul dinţilor. Dacă, totuşi, vă place foarte mult şi nu rezistaţi ispitei, soluţia este să mancaţi ronţăind-o, deoarece contactul prelungit cu dinţii măreşte riscul de a face carii. Şi este obligatoriu să foloseşti imediat periuţa de dinţi! Aceste sfaturi sunt valabile pentru toate tipurile de bomboane.



- Sucul de fructe nu este atât de inofensiv pentru dantură. În special băuturile pe bază de concentraţi sunt foarte bogate în zahăr şi îţi pot ataca dinţii ca orice alt aliment dulce. Cel mai bun truc pentru a profita de aceste alimente, protejându-ţi totodată gura, este de a le bea cu un pai, pentru a limita contactul dintre băutură şi dinţi.



- Vitaminele de ronţăit. Suplimentele de vitamina C sub forma de pastiluţe nu sunt indicate! Zahărul pe care acestea îl conţin este atât de fin încât se lipeşte perfect de cavitatea ta orală şi măreşte riscul apariţiei cariilor. Foloseşte suplimentele de vitamine sub formă de capsule.



- Fructele uscate. Dacă unele fructe proaspete pline de apă sunt benefice pentru sănătatea orală, fructele uscate au exact efectul opus. Fibrele lor reţin particulele de zahăr foarte fine, la fel ca vitaminele de ronţăit şi bomboanele. Cea mai bună soluţie este să înlocuiţi un pumn de fructe uscate cu un măr.



- Vinul alb. Şi aciditatea este la fel de nocivă pentru dinţi. Cea pe care o conţine vinul alb are un efect coroziv asupra smalţului, lăsând dinţii fără protecţie împotriva hranei pe care o consumaţi. Dacă beţi un pahar cu vin alb, cel mai bine e să mâncaţi brânză în acelaşi timp. Bogată în proteine, calciu şi fosfor, aceasta poate contra efectele acidităţii, conform blog.magzone.ro.