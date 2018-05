Andrei Năstase evită întrebările incomode

Candidatul PPDA, Andrei Năstase refuză să spună dacă a achitat impozitele pentru cei 200 de mii de euro, pe care i-a primit în perioada anilor 2009-2013. Totodată, Năstase a ezitat să ne spună dacă a trecut pe numele său casa de lux din municipiul Chişinău.



După ce reporterul unui post TV i-a adresat întrebările incomode, candidatul PPDA i-a oferit cuvântul unui alt jurnalist, iar colegul său de partid, Alexandru Slusari a râs copios.



Jurnaliștii au scris anterior, că în perioada anilor 2009-2013, Andrei Năstase a primit aproape 200 mii euro dintr-o firmă înregistrată într-o zonă off-shore, bani expediați pe numele mamei sale și a căror proveniență Năstase nu a explicat-o.



Potrivit declaraţiei de venit pentru perioada anilor 2016-2017, Andrei Năstase are în proprietate 11 case. Presa a scris că cea mai scumpă dintre ele este situată într-un cartier rezidenţial din Capitală.



Oficial, locuinţa, ridicată pe un lot de șapte ari, are o suprafață de 156 de metri pătrați și este estimată la puţin peste 2 milioane de lei.



Totuşi, jurnaliștii au scris că, în realitate, imobilul de trei nivele are aproape 450 de metri pătraţi și ar costa în jur de șapte milioane de lei.



Deși a recunoscut public că această casă de lux îi aparține, oficial este înregistrată pe mama acestuia, în vârstă de peste 80 de ani, care locuiește modest într-un sat din raionul Telenești.



În aceeaşi declaraţie se mai spune că anul trecut, Andrei Năstase nu a câştigat nici un ban, totuşi el a recunoscut că a vândut una dintre maşinile sale cu 35 de mii de euro.



Deşi de aceşti bani, în Chişinău, îţi poţi cumpăra un apartament cu două camere, Andrei Năstase s-a plâns că suma este una prea mică pentru el.