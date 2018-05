Ce spun astrele azi, 5 mai

Berbec

Cea mai mare provocare pentru voi va fi sa invatati sa spuneti "nu"; aveti tendinta sa acceptati responsabilitatea pentru prea multe sarcini, ceea ce ar putea transforma locul de munca intr-o sursa de stres. Daca ramaneti fideli principiilor voastre, veti manevra discutiile in contradictoriu cu mai multa usurinta. Este posibil sa obtineti o suma de bani pe care o veti putea folosi pentru o calatorie in afara orasului sau obiecte noi pentru locuinta voastra; din pqacate, veti fi mult prea agitati in urmatoarea perioada pentru a dezvolta un plan de investitii. S-ar putea sa observati un ritm mult prea rapid al batailor inimii; ar trebui sa va mai temperati emotiile sau eforturile, dupa caz.



Taur

Daca impartiti locuinta voastra cu un partener sau un alt membru al familiei, s-ar putea sa intrati in conflict astazi. Ingrijiti-va de sarcinile voastre zilnice inca de dimineata pentru a evita acest lucru. S-ar putea sa va loviti de un obstacol la locul de munca, insa acest lucru ar trebui sa va ambitioneze, deoarece se anunta schimbari pozitive. Incercati sa petreceti mai mult timp cu copiii; acestia au inceput sa va simta lipsa, iar atentia nu le poate fi distrasa pentru o perioada indelungata. Fiti atenti la consumul de vitamine, mai ales daca observati un deficit in dieta voastra; sistemul imunitar ar putea fi la pamant; ar trebui sa luati masuri pentru ca situatia sa nu se agraveze.



Gemeni

Stresul este un factor care afecteaza direct sanatatea organismului voastru. Somnul agitat si nervozitatea, care atinge cote alarmante, sunt si ele urmari usor de observat. Din aceasta cauza, s-ar putea ca in urmatoarea perioada sa realizati ca ati ales o cariera mult prea solicitanta, ca nivelul de stres de la locul de munca devine, odata cu trecerea timpulu, tot mai greu de suportat. Daca nu reusiti sa treceti peste acest sentiment, s-ar putea sa fiti tentati sa va cautati un alt loc de munca. Este posibil ca relatia cu un prieten sa fie pusa la incercare de niste datorii mai vechi; incercati sa rezolvati aceasta problema inainte sa ia amploare, daca doriti sa va salvati prietenia. O ruda va face o surpriza placuta astazi.



Rac

Astazi veti simti lipsa inspiratiei la locul de munca; ar trebui sa cautati surse intr-un mediu complet diferit, deoarece o noua perspectiva ar putea fi elementul care lipseste proiectelor voastre. Un stil de viata sedentar poate duce la probleme cu articulatiile; ar trebui sa includeti cateva minute de activitate intensa in programul vostru pentru a evita problemele de sanatate si pentru a profita de endorfine. Nu ii lasati pe cei din jur sa ia decizii in locul vostru, desi nu sunteti dornici sa fiti cauza unui conflict. Daca s-a intamplat o data, s-ar putea intampla cu usurinta din nou si din nou, ceea ce, in timp, va va afecta prietenia oricum.



Leu

Astazi s-ar putea sa gasiti o explicatie plauzibila pentru o problema ce va supara de mult timp. Daca nu ati putut scapa de raceala in ultima vreme, este timpul sa urmati un nou tratament; de aceasta data, este recomandabil sa consultati si un medic inainte. Veti da dovada de multa initiativa in familie si, din acest motiv, este posibil ca un membru sa va ceara sfatul pentru o problema foarte delicata. Timpul petrecut alaturi de prieteni ar putea sa va energizeze, mai ales daca va asteapta un proiect dificil la locul de munca. Nu lasati interesul pe care il aratati fata de serviciu sa devina mai mare decat cel pe care il acordati partenerului, deoarece acest lucru ar putea duce la un conflict.



Fecioara

Sunteti mult mai impulsivi decat de obicei, iar acest lucru ar putea duce la divergente cu partenerul vostru si nu numai. Ati putea sa va includeti partenerul in planurile voastre si sa impartasiti doza de spontaneitate de care va bucurati in ultima vreme. Veti gasi o solutie buna la locul de munca pentru o problema cu care v-ati confruntat inca de la inceputul anului. Daca urmeaza sa incepeti un proiect personal ce presupune indemanare, aveti grija la zgarieturi sau mici accidente si, cel mai important, apelati la ajutorul unei alte persoane care stie despre ce este vorba. S-ar putea sa fiti dezamagiti de un prieten apropiat, de la care nu v-ati fi asteptat la o astfel de surpriza; va fi destul de greu de acceptat.



Balanta

Daca observati ca aveti probleme cu spatele sau picioarele, acestea ar putea fi din cauza pozitiei incomode la birou si a stilului de viata sedentar. Se poate ca un membru in varsta al familiei sa va ofere sfaturi cu vedere la cresterea copiiilor. Daca ati prefera sa va descurcati singuri, nu va faceti griji; acest lucru nu se va repeta si, aratandu-va recunostinta, veti asigura o relatie foarte buna in urmatoarea perioada. Va pregatiti de o schimbare importanta; ar trebui sa o faceti cu multa incredere, deoarece astrele incurajeaza orice tine de un nou inceput. Aveti talentul de a linisti pe oricine apeleaza la voi cu o problema.



Scorpion

Este posibil ca la locul de munca sa vi se ceara parerea in legatura cu proiectul altcuiva, insa va fi greu sa gasiti un echilibru intre sinceritate si politete. Pentru a evita un conflict nedorit, exersati arta criticii constructive. Se anunta tensiune si in viata de cuplu. S-ar putea sa apara probleme mai vechi pe care partenerul nu le poate da uitarii; comunicarea deschisa va fi foarte importanta in urmatoarea perioada. Ve veti simti invigorati, dar ar trebui sa nu faceti excese in ceea ce priveste efortul fizic, deoarece veti fi predispusi la probleme cu musculatura; moderatia va poate scuti de probleme, atat in prezent, cat si in viitor.



Sagetator

Foarte mare atentie la ce fel de afaceri incheiati in urmatoarea perioada, deoarece veti negocia cu greu si veti fi tentati sa va dati acordul pentru prima optiune. Unele persoane ar putea profita de acest lucru, iar voi s-ar putea sa va aflati in pierdere. Atunci cand interactionati cu persoane noi la locul de munca, incercati sa fiti cat mai rabdatori si sa oferiti un sfat bun; o atitudine pozitiva ar putea sa va ajute in viitor, mai ales atunci cand va fi timpul unei promovari. Astazi s-ar putea sa primiti un apel de la un prieten vechi, pe care nu l-ati prea intalnit in ultima perioada. In aceste zile, incercati sa va programati la un control cardiovascular, pentru a preveni eventuale probleme ce ar putea sa apara.



Capricorn

S-ar putea sa va aratati interesul fata de carti si seriale cu detectivi, subiecte prea putin importante pentru cei din jur; ar putea fi o pasiune trecatoare sau un semn ca exista o dilema in viata voastra careia nu ii gasiti o solutie. Exista riscul sa plictisiti, asa ca nu insistati, daca nu gasii parteneri de conversatie disponibili. Va veti bucura de mai multa incredere de sine astazi si ca urmare veti straluci la locul de munca. In viata de cuplu, este posibil sa treceti print-o perioada nesigura; este o problema legata de viitor si optiunile diferite pe care le doriti. Este foarte important sa nu ii ascundeti partenerului ceea ce simtiti. Daca practicati un sport, exersati in urmatoarele zile cu mare grija.



Varsator

Daca tindeti sa cautati un refugiu in carti in ultima vreme, s-ar putea ca cei din jur sa va critice pentru acest lucru; in ceea ce va priveste, nu va simtiti prea sociabili si doar incercati sa va gasiti un refugiu confortabil. S-ar putea sa aveti probleme cu un coleg de la serviciu, cel mai probabil din cauza dinamicii dintre rolurile voastre. Se anunta probleme de sanatate ce ar putea avea urmari si asupra sanatatii mentale, asa ca fiti cat mai prudenti cu alimentele pe care le consumati si nu neglijati nevoia de un hobby. Folositi-va imaginatia pentru a transforma timpul petrecut alaturi de copii intr-o amintire de neuitat.



Pesti

Aveti un mod unic de a privi orice situatie, iar acest lucru poate lucra si in dezavantajul vostru. Alegeti cu atentie partenerii pentru o dezbatere, in special pe teme controversate, pentru a evita o cearta sau o durere de cap! Incercati sa evitati mancarea in exces, deoarece veti fi predispusi la probleme cu stomacul. Daca nu ati avut destul timp pentru a acorda atentie partenerului sau copiiilor, situatia de la locul de munca ar putea sa va vina in ajutor. Urmeaza o perioada mai lenta, deci stresul va fi si el ceva mai redus. Astfel, va permiteti sa planificati un weekend in afara orasului cu cei dragi sau sa va ganditi la alte activitati placute, la care tanjiti in ultima vreme.