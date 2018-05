Reghina Apostolova: O mie de lei în plus pentru pensionarii din capitală

În cadrul briefing-ului organizat la data de 3 mai, candidata la funcția de primar general al municipiului Chișinău, Reghina Apostolova, a anunțat una dintre tezele programului său electoral în domeniul asigurării sociale a pensionarilor. În conformitate cu planurile viitorului primar general care candidează din partea Partidului “ȘOR”, în decurs de un an municipiul va începe să plătească o alocație lunară suplimentară de 1.000 de lei pentru fiecare pensionar din capitală. Potrivit candidatului, această măsură de urgență este necesară pentru a elimina diferența dintre veniturile majorității pensionarilor din capitală și cheltuielile acestora.



«Toată lumea știe că viața în Chișinău este extrem de costisitoare. Este mult mai scumpă decât în orice altă localitate din Moldova. Din acest motiv, în primul rând suferă bătrânii, pensionarii. Trebuie să constatăm un fapt groaznic: pensionarii noștri trăiesc cu mult sub pragul sărăciei, la limita de supraviețuire fizică. Mai ales în Chișinău, unde prețurile sunt în medie cu 30% mai mari decât în alte orașe din Moldova. Din acest motiv, Partidul “ȘOR” a luat decizia de a include în program un punct privind introducerea unui adaos municipal la pensii», - a declarat Reghina Apostolova.



De asemenea, candidatul din partea Partidului ”ȘOR” a mai menționat că esența programului este simplă - fiecare pensionar care locuiește în capitală, va primi lunar un adaos la pensie în mărime de o mie de lei drept compensație din partea orașului.



Potrivit candidatului, această idee este fezabilă, în ciuda resurselor financiare suplimentare considerabile care vor fi necesare pentru implementarea programului.



Referindu-se la sursele de finanțare, Reghina Apostolova a declarat: «Știm de unde să găsim bani pentru ajutor suplimentar pensionarilor. În primul rând, vom opta pentru creșterea unor taxe și impozite locale. De exemplu, vânzarea de produse din tutun și alcool, iar în viitor - monopolizarea comerțului cu țigări și alcool. Ca urmare, bugetul municipal va primi sume foarte impresionante de bani. În al doilea rând, înăsprirea disciplinei fiscale și financiare. Este bine cunoscut faptul că astăzi, cel puțin 1-2 bugete trec pe lângă trezoreria municipală din diferite motive. În al treilea rând, vom realiza aplicarea unui principiu complet nou pentru țara noastră - principiul de responsabilitate socială din partea întreprinzătorilor și oamenilor bogați. Fondurile extrabugetare, acordarea lunară și voluntară de mijloace, cu o distribuție transparentă, vor oferi o altă sursă importantă de finanțare. Aceste practici se aplică pe larg în statele civilizate, de exemplu, țările din Scandinavia. De aceea, nivelul de trai al populației acestor state, inclusiv al pensionarilor, este cel mai ridicat».



Candidatul și-a apărat ideea de posibilele îndoieli cu privire la fezabilitatea acesteia, și de acuzațiile de populism, sugerând celor care se îndoiesc să se intereseze de la pensionarii din Chișinău dacă alocația propusă este importantă și simțitoare pentru ei. Ea și-a exprimat, de asemenea, convingerea cu privire la fezabilitatea acestui punct al programului său.



«În ceea ce privește fezabilitatea - până acum echipa noastră și-a îndeplinit toate promisiunile. Fiecare idee pe care o gândim și o calculăm, ne angajăm să o finalizăm. Așa a fost la Orhei, așa va fi și la Chișinău! Sunt sigur că în termen de un an vom implementa un plan pentru majorarea suplimentară a capitalului pentru pensii. La etapa inițială, alocația va fi în mărime de 1000 lei, iar în viitor chiar și mai mult», - a conchis candidatul la funcția de primar general al municipiului Chișinău, Reghina Apostolova, în cadrul briefing-ului.