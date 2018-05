Alegerile parlamentare din toamnă vor fi un referendum pentru Europa și pentru democrație, susţine Pavel Filip

Alegerile parlamentare din toamnă vor fi un referendum pentru Europa și pentru democrație, este bine ca toți cei care privesc cu încredere și speranță către Vest să-și exprime opțiunea şi să nu permită nicio ambiguitate. Declaraţia a fost făcută de Premierul Pavel Filip într-un interviu pentru un portal din capitală, comunică MOLDPRES.

Premierul a specificat că Guvernul pe care îl conduce va munci şi în continuare pentru a oferi cetăţenilor motive să “îmbrățișeze integrarea europeană”.

”Suntem deja o majoritate, dar această majoritate trebuie consolidată și cultivată. Politicile bine gândite și cu efect direct în viața de zi cu zi pot face diferența între o majoritate timidă și una super-mobilizată. Reformele anunțate pentru acest an și proiectele pe care le vom implementa, unele cu sprijin financiar european, au exact acest obiectiv: mai multă mobilizare, mai multă încredere, o Moldovă care reușește în Europa”, a opinat Filip.

Şeful Executivului a menţionat că în mai puțin de doi ani și jumătate, Guvernul a înregistrat mai multe realizări care vor convinge cetăţenii să opteze pentru calea europeană a Moldovei. “Am restabilit relația cu partenerii externi ai țări și am reconfirmat angajamentul pentru integrarea europeană. Avem o relație de succes, bazată pe încredere și rezultate, cu Bruxelles-ul; finanțarea europeană ne-a permis să reluăm investițiile și să generăm încredere și în rândul mediului de business străin, care a văzut că are rost să investească în Republica Moldova. Relația cu FMI merge foarte bine – economia noastră are baze mult mai sănătoase, am restructurat și însănătoșit sectorul bancar, care acum este gata pentru investiții, precum cea pe care a făcut-o Banca Transilvania. În plan intern, am generat în fiecare an creștere economică și am căutat o distribuire echitabilă a beneficiilor creșterii economice. Am majorat salariul minim, am crescut salariul mediu şi salariile în mediul public, începând cu educația și sănătatea, am indexat pensiile și ajutoarele sociale și am ieftinit medicamentele”, a spus Filip.

El a adăugat că în ultimele șase luni de mandat, Executivul se va mobiliza şi mai mult pentru a arăta încă o dată că “Moldova are o mentalitate europeană, iar cabinetul Filip este cel mai european pe care l-a avut țara după 2009”.