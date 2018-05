Fructe și legume care mențin creierul sănătos

Consumul de fructe și legume brute ar putea stimula sănătatea mintală, o arată un studiu realizat de Universitatea din Otago, Noua Zeelandă. Se pare că produsele alimentare brute sunt mult mai benefice decât cele gătite, conservate și prelucrate, ele având un impact pozitiv asupra stării de spirit și stilului de viață în general. Acesta este motivul pentru care ar trebui ca dieta zilnică să fie pe bază de fructe și legume, iar cele care nu trebuie să lipsească sunt:



Morcov

Morcovul este bun pentru ochi, însă și pentru sănătatea mintală. Cantitatea mare de betacaroten, un antioxidant puternic, care se transformă în vitamina A în organism, ajută la menținerea pielii strălucitoare, plus că această substanță este strâns legată de stimularea funcțiilor creierului. În afară de aceasta, morcovii sunt bogați în antioxidanți care protejează celulele de deteriorarea radicalilor liberi, îmbunătățesc funcția sistemului imunitar, mențin sănătatea ochilor și previne riscul bolilor de inimă.



Banană

Bananele sunt foarte bune pentru sănătatea mintală, deoarece produc substanțe chimice care promovează sănătatea mintală. Acestea sunt bogate în potasiu, care ajută creierul să transmită mesaje. Mai mult, acest fruct ar putea fi cel mai perfect alimente creier din lume prin furnizarea de substanțe nutritive care sunt esențiale pentru buna funcționare neurologică, îmbunătățirea stării de spirit și a poftei de mâncare, sprijinind în același timp funcțiile cognitive precum focalizarea și memoria.



Măr

Substanțele nutritive prezente în măr și coaja fructului previn declinul mental al vârstei, inclusiv boala Alzheimeri. Mănâncă zilnic câte un măr pentru a te menține sănătoasă.



Spanac

Această legumă cu frunze verzi este bogată în folat, care este cunoscut pentru capacitățile pe care le are pentru a îmbunătăți capacitatea mentală și memoria pe termen scurt. Carența de acid folic a fost asociată cu rate mai mare de depresie, oboseală și insomnie. Mănâncă cel puțin o ceașcă de spanac pe zi.



Grepfrut

Grepfrutul este un citric cunoscut pentru gustul dulce-amărui. Este bogat în substanțe nutritive și antioxidanți care mențin sănătatea mintală. Studiile recente au arătat că grepfrutul este o sursă bună de folat sau vitamina B9, care este esențială pentru creier și pentru producerea de material genetic, sunt sunt ADN-ul și ARN-ul.



Castravete

Leguma perfectă pentru vară, castravetele, conține un flavonol antiinflamator numit fisetin, care joacă un rol major în menținerea sănătății creierului. Castraveții nu numai că ajută la îmbunătățirea memoriei și protejează celulele nervoase de tulburări legate de vârstă, dar previne, de asemenea, memoria progresivă și deficiențele de învățare.



Kiwi

Acest fruct verde conține o concentrație mare de cupru, care este deosebit de benefică pentru copii, deoarece sprijină dezvoltarea sănătoasă la sugari. În plus, ajută la creșterea osoasă și dezvoltarea creierului la adulții tineri. De asemenea, substanțele nutritive prezente în kiwi ajută la formarea globulelor roșii și construiește o imunitate mai puternică.