Remedii naturale împotriva rinitei alergice

Aproximativ 20% din populație suferă de rinită alergică. Rinita este una dintre cele mai inofensive boli inflamatorii. Ea este clasificată ca o inflamație cronică a mucoasei nazale, care este cauzată de o alergie (praf, acarieni de praf, fum, polen, păr de animale, substanțe chimice toxice și multe altele).



Iată care sunt simptomele rinitei alergice:



- Mâncărimi la nivelul ochilor;

- Ochi roșii;

- Ochi înlăcrimați;

- Tuse și senzație de înec;

- Congestie nazală;

- Mucus excesiv.



Acestea sunt cele mai frecvente simptome. Cu toate acestea, există alți indicatori mai puțin frecvenți de rinită:



- Oboseală;

- Dureri de cap;

- Tulburări de somn;

- Umflarea nărilor.



În afară de a vedea un specialist și a urma instrucțiunile lor, cel mai bun lucru pe care îl poți face este să iei măsuri de igienă corespunzătoare. Alternativ, pentru că simptomele rinitei alergice pot fi ținute sub control și cu remedii naturale, iată care sunt cele mai eficiente.



Turmeric

Turmericul nu este bun doar pentru rinită, ci are efecte pozitive asupra tuturor tipurilor de alergii. Proprietățile antiinflamatorii și antioxidante ajută foarte mult la tratarea simptomelor de rinită, reducând senzația de congestie nazală, mâncărime și umflături.



Cum îl folosești în tratarea rintei:

Amestecă 6 linguri de turmeric măcinat cu 2 linguri de miere. Pune pasta obținută într-un borcan întins etanș. Consumă zilnic câte două linguri de turmeric cu miere, timp de 30 de zile.



Usturoi

Cunoscut pentru beneficiile pe care le are asupra sănătății, usturoiul se diferențiază de alte remedii naturale prin proprietățile antibiotice, antivirale, antibacteriene, antiinflamatoare ... Este chiar folosit ca unul dintre ingredientele pentru întărirea imunității.



Cum îl folosești în tratarea rintei:

Mănâncă zilnic câte doi căței de usturoi. În plus, poți include usturoiul în multe feluri de mâncare. Însă, ai grijă. Nu exagera cu usturoiul.



Ceai verde

Ceaiul verde este - fără îndoială - unul dintre cele mai renumite remedii naturale din lume. Cu toate acestea, este recunoscut în principal pentru proprietățile diuretice, dar poate fi, de asemenea, folosit pentru tratarea rinitei. Ceaiul verde posedă proprietăți care blochează producția de histamină a organismului, un compus responsabil pentru majoritatea simptomelor provocate de rinită.



Cum îl folosești în tratarea rintei:

Când vine vorba de ceaiul verde, beneficiile provin din consumul frecvent. Bea în fiecare zi cel mult 2-3 cești de ceai verde.