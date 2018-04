Alimente care dau corpului un miros plăcut

Mirosul corpului joacă un rol extrem de important atunci când vine vorba de atracția fizică, fiind considerat un factor vital, cu o influență puternică asupra impactulului pe care îl ai asupra persoanelor de sex opus. Acesta este determinat de moștenirea genetică, starea de sănătate, igiena personală și alimentele consumate.



Mere pentru o respirație proaspătă

Este cât se poate de adevărat că un măr pe zi poate ține medicul departe, dar același lucru se aplică și în cazul respirației urât mirositoare. Mărul are proprietăți antibacteriene și acționează precum un odorizant de gură. De asemenea, previne formarea plăcii dentare și a altor bacterii care cauzează danturii.



Citrice pentru o combatere mirosurilor neplăcute

Corpul absoarbe și emană în mod natural mirosurile provenite de la citrice precum portocalele sau lămâile, de aceea este recomandat să le consumi atunci când vrei ca pielea ta să capete un miros frumos. În plus, acizii conținuți de ele ajută la eliminarea toxinelor care cauzează apariția mirosurilor neplăcute.



Iaurt pentru neutralizarea mirosurilor

Cunoscut pentru proprietățile sale benefice asupra sistemului digestiv, iaurtul are proprietatea de a neutraliza mirosurile, grație probioticelor pe care le conține, care combat toxinele din organism.



Ceaiul verde pentru dimineți fresh

Pentru a avea o respirație plăcut mirositoare la primele ore ale dimineții, bea o cană cu ceai verde înainte de culcare. Polifenolii conținuți de acesta contrinuie la combaterea bacteriilor, prevenind totodată apariția afecțiunilor gingiilor sau halenei – respirația urât mirositoare.