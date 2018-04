Ce spun astrele azi, 29 aprilie

Berbec

Este o atmosfera destul de incarcata care face dificile alegerile in aceasta zi. Va simtiti amenintati din toate partile, asa ca va este greu sa va concentrati pe lucrurile pe care trebuie sa le faceti. Incercati sa faceti abstractie de mediul daunator si sa va continuati activitatile intr-un ritm cat mai aproape de normal, pentru a nu cauza alte probleme. Daca ati planuit sa participati la ceva actiuni caritabile sau care va pun la incercare spiritul de aventura, nu va schimbati planurile din cauza felului in care a inceput ziua de azi. Poate tocmai astfel de momente v-ar putea destinde si aduce la o stare de normalitate. Este momentul potrivit sa va ganditi la viitor, insa tineti cont de faptul ca trecutul trebuie si el luat in considerare, prin prisma evenimentelor mai putin reusite, pe care ar trebui sa le evitati. Invatati din lectiile trecutului, astfel incat viitorul sa fie mai bun.



Taur

Se stie ca nu prea suportati persoanele posesive sau geloase, dar este foarte posibil ca exact de asta sa aveti parte astazi. S-ar putea ca partenerul sa aiba solicitari de genul “mai mult timp petrecut impreuna” sau “vreau mai multe dovezi de afectiune”. Ganditi-va, insa, si la atitudinea voastra din ultima vreme. Daca v-ati manifestat distant si indiferent, asa cum faceti uneori, poate ca omul e indreptatit in cererile sale. Inainte de a va revolta si a pune piciorul in prag, ganditi-va de partea cui este dreptatea. O vorba mai veche spune: “daca nu ai un batran, sa-l cumperi”. Ar trebui sa tineti putin seama si de vocea intelepciunii, de parerile celor mai in varsta si mai experimentati. Daca manifestati disponibilitate in acest sens, s-ar putea sa puneti bazele unor relatii destul de influente, care v-ar putea aduce ascensiune in careiera sau castiguri financiare deloc de neglijat.



Gemeni

S-ar putea sa aveti parte de cel putin o surpriza placuta pe ziua de azi, asa ca pregatiti-va sufleteste pentru asta. Poate o intalnire cu iubirea vietii voastre, o sansa de a castiga o suma de bani consistenta dintr-o afacere, posibilitatea de a face o anumita schimbare in casa, dorita de mai multa vreme. Incarcati-va bateriile in prima parte a zilei, fiindca a doua parte nu se anunta la fel de reusita. Pastrati-va mintea deschisa pentru toate oportunitatile ce ar putea sa apara. Aveti grija si la starea de sanatate; stresul poate sa duca la acutizarea unor probleme preexistente. Incercati, pe cat posibil, sa gasiti si timpul necesar relaxarii. Tensiunea si agitatia nu fac bine nici trupului si nici sufletului.



Rac

Astazi ar fi bine sa umblati la sursele de intelepciune pe care le aveti disponibile, pentru ca aveti nevoie de o portie destul de consistenta. Sunteti sub patronajul impulsivitatii, va incerca o energie nu tocmai constructiva si ar fi extrem de bine daca ati asculta putin de vocea ratiunii inainte de a va aventura in cine stie ce intreprinderi. Nu curajul si entuziasmul sunt problemele principale, ci actiunile negandite, sub impulsul momentului, care pot strica tot ceea ce ati realizat cu-atata truda pana acum. Ba, mai mult de atat, pot cauza pagube serioase si pe viitor. Este o zi a muncii in echipa, dar si o zi de bilant si reevaluare a colaborarilor. De mai multa vreme va doriti sa refaceti echipa cu care lucrati, sa refaceti coeziunea cu care ati fost obisnuiti; aveti grija sa stati de vorba cu fiecare dintre membrii echipei, sa le ascultati parerile. Realmente nu este recomandabil sa lasati chestiuni nerezolvate!



Leu

Finantele se anunta deosebit de promitatoare pentru ziua de azi. Exista toate premisele pentru a incheia afaceri care v-ar putea imbogati bugetul. Sau, de ce nu, veti putea pune bazele unor relatii cu potential extrem de benefic pentru perioada urmatoare. Totul este sa stiti cum sa va puneti in valoare capacitatile de bun negociator si afacerist, pentru a maximiza rezultatele. Ceva imprevizibil si destul de problematic ar putea sa apara in a doua parte a zilei; este posibil sa aveti senzatia ca unele dintre dorintele vostre nu vor deveni niciodata realitate. Inarmati-va cu putere si calm pentru a putea lua deciziile care se impun. Vor exista si momente mai dificile, insa pastrati aproape prietenii si familia si veti vedea ca este posibil sa se mai indeplineasca si alte proiecte pe care le credeati aproape imposibile.



Fecioara

Rutina, rutina si iar rutina! Asa s-ar putea caracteriza, cel putin la inceput, ziua de astazi, pentru voi. Incercati sa faceti mici artificii care sa schimbe cate ceva. Luati masa de pranz intr-un alt loc decat de obicei, schimbati putin traseul cand va intoarceti de la serviciu, faceti o plimbare intr-un parc sau odihniti-va pe o banca. Va fi bine atat pentru trup, cat si pentru suflet! Discutiile cu partenerul de viata trebuie sa fie transante; nu este bine sa existe nelamuriri intre voi, pentru ca acestea ar putea constitui, la un moment dat, sursa de divergente. Aveti grija sa lasati la o parte impulsivitatea caracteristica si sa va folositi mai mult de diplomatie si tact in relatiile cu ceilalti. Va doriti ca lucrurile sa fie mai usoare pe viitor, deci faceti totul ca acest lucru sa se intample.



Balanta

Aveti energia necesara pentru a finaliza treburile pe ziua de astazi ceva mai repede, dar trebuie sa va mobilizati toate fortele. Chiar aveti nevoie de timp suplimentar pentru a pregati ceva deosebit pentru cineva deosebit. Poate o masa mai speciala, poate o iesire in oras! Emotiile va dau o stare de agitatie inca de la primele ore ale diminetii. Chiar daca abia asteptati momentul respectiv, concentrati-va si pe munca, pentru ca altfel riscati sa faceti greseli care va pot aduce probleme in zilele urmatoare. Feriti-va de extravaganta in aceasta zi, caci aveti tendinta de a va aventura in cheltuieli. Poate ca va veti simti bine pe moment, insa ulterior, s-ar putea sa constatati ca ati aruncat multi bani pe lucruri absolute inutile. De obicei va controlati cu atentie bugetul, asa ca nu va lasati prada tentatiilor!



Scorpion

Nu va cufundati cu totul in activitatile care constituie agenda zilei de astazi. Mai ciuliti putin urechea si la ceea ce se discuta in jurul vostru. S-ar putea sa faceti rost de ceva informatii utile pentru proiectele pe care le aveti de finalizat, dar si pentru cele aflate pe lista propunerilor de viitor. Ar putea sa apara si necesitatea de a sta foarte serios de vorba cu cineva apropiat, intr-o chestiune de importanta maxima pentru viitorul acestuia, dar si pentru binele intregii familii. Este o zi in care nu trebuie sa fiti singuri, sa va izolati. Ar fi bine sa mai lasati la o parte introspectia si sa va deschideti mai mult spre cei din jur. Fie ca este vorba de membrii familiei, fie de colegii de munca, fie de prietenii apropiati, este bine sa socializati mai mult si sa va deschideti spre lume. Riscati altfel sa va cuprinda depresia si sa va inoculati o stare fizica si psihica deloc placuta.



Sagetator

S-ar putea sa va treziti inca de dimineata cu dureri de cap. Puteti incerca o iesire in natura inainte de a merge la munca, s-ar putea sa va ajute sa va simtiti mai bine. Totusi, sunt sanse mari sa va recuperati energia spre a doua parte a zilei si sa aduceti la zi ceea ce v-a ramas neterminat. In plan profesional, se poate sa aveti nevoie de toata increderea in sine si de multe competente pe care le detineti pentru a duce la bun sfarsit ceea ce ati inceput. Aveti nevoie si de multa rabdare, ceea ce uneori, este un lucru destul de dificil. Insa satisfactiile finale se anunta a fi consistente si asta va insufleteste foarte mult. Multi dintre voi par sa aiba posibilitatea de a castiga ceva banuti in plus, care v-ar putea permite sa puteti pleca intr-o mica excursie impreuna cu familia la sfarsit de saptamana.



Capricorn

Cu cat va implicati mai mult in munca astazi, cu atat veti avea mai mult succes. Aveti sanse mari sa finalizati cu bine anumite lucruri incepute cu mai mult timp in urma, dar si de a pune bazele unor noi proiecte de viitor. Trebuie doar sa va concentrati asa cum trebuie pentru a maximiza rezultatele finale. In a doua parte a zilei ati putea avea o surpriza extrem de placuta, din partea unuia dintre membrii familiei, fie din partea partenerului, fie din partea copiilor. Poate ca ati simtit voi, in ultimele zile, ca se “coace” ceva, dar ati fost prea ocupati pentru a face cercetari in aceasta directie. Cu-atat mai bine! Impactul placut al surprizei va fi maxim.



Varsator

Daca ati stabilit anumite intalniri pentru aceasta dimineata, treziti-va ceva mai devreme ca sa fiti siguri ca nu veti intarzia. S-ar putea sa mai apara si o serie de probleme suplimentare care sa va retina din drum. Poate masina nu porneste, poate apare o situatie familiala delicata pe care trebuie musai s-o rezolvati inainte de a pleca. Luati masuri de precautie pentru a nu rata ceea ce aveti de facut, mai ales daca este vorba de chestiuni cu potential pentru viitor. Astazi sunteti predispusi la success, asa ca profitati de fiecare ocazie care va iese in cale. Analizati totul cu foarte mare atentie si, daca sesizati ceva cu potential, nu ezitati sa faceti pasul decisiv. Totusi, evitati sa va implicati in afaceri cu risc crescut, deoarece va pot face pagube destul de consistente in buget. Apelati la rabdare si obiectivitate pentru a lua deciziile cele mai bune.



Pesti

Sunteti extrem de capriciosi si greu de multumit astazi. Nimic nu va face sa va simtiti impliniti si aveti tendinta sa va luati de toata lumea. Ba nu va place cum s-a facut treaba la munca, ba aveti de comentat cu privire la comportamentul cuiva, ba va deranjeaza atitudinea partenerului de viata. Dar oare voi nu aveti nimic sa va reprosati? Stiti ca se spune ca ce dai aceea primesti! Poate ca nici voi nu dati cat trebuie ca sa primiti cat v-ati fi dorit. Tineti cont ca aveti nevoie de prieteni, de sfatuitori de incredere. Sunteti pe punctul de a face schimbari importante in viata voastra, asa ca aveti nevoie de pareri in care sa va puteti increde. Treceti, totul, prin filtrul personal, pentru ca numai voi insiva puteti lua deciziile finale in ceea ce va priveste.