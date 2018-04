Gaburici, despre Arena Chișinău: „Terenul pe care va fi construită a fost, este și va rămâne proprietatea statului. Arena, de asemenea, va rămâne a statului, după ce se va achita integral”

Moldova are nevoie de o arenă multifuncțională, iar realizarea unui astfel de proiect a întârziat cu cel puțin 10 ani. Abia acum există viziune și voință pentru un asemenea complex. Declarația a fost făcută de către ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, într-un interviu pentru Ziarul Național.



”Toate studiile arată clar că necesarul de spații de divertisment și cultură pentru tineri este insuficient. Sunt foarte puține locuri unde tinerii pot să meargă să fie împreună, să se distreze, să aibă acces la evenimente interesante, cu participare internațională. Dacă vrem tineri care să stea numai cu nasul în telefon și să mănânce fast-food, atunci da, o asemenea arenă nu e o prioritate”, a spus Gaburici.



Ministrul a explicat și de ce s-a optat pentru proiect public-privat și a punctat că terenul oferit pentru Arenă rămâne în proprietatea statului.



”Vreau să nu existe speculații - va rămâne în proprietatea privată a statului. Am avut multe analize, căutând formula cea mai bună. Lucrurile au fost judecate în mod realist, pragmatic. Estimarea financiară din studiul de fezabilitate arată că acest proiect va costa între 30 și 50 de milioane de euro. Dacă statul și-ar fi asumat acest proiect, ar fi trebuit să plătească această sumă integral - și anume într-un an de zile, cât ar trebui să dureze construcția arenei. Statul nu are acești bani, iar apelul la băncile comerciale pentru creditare nu este posibil”, a explicat oficialul.



Chiril Gaburici a deschis parantezele și în privința selectării locului de amplasare a complexului.



”Astfel de arene nu se fac decât în zone apropiate unor aglomerații urbane mari. Altfel, nu devin eficiente. S-a considerat în final că soluția cea mai bună e terenul de la Stăuceni, aflat în administrația Colegiului Național de Viticultură și Vinificație. Era un teren cu vegetație compromisă, conform studiilor prealabile. Un teren cu puțină vegetație, ideal pentru a fi utilizat într-o construcție importantă și care e astfel pus în valoare”, a spus Gaburici.



Ministrul a confirmat că terenul necesar construcției Arenei este de 10 hectare, iar spațiul rămas urmează să fie valorificat pentru dezvoltarea complexului. Și asta pentru că o asemenea arenă va fi un punct de atracție pentru alte proiecte.



”Restul de aproximativ 59 de hectare vor fi administrate de stat, ca o rezervă pentru o potențială și foarte posibilă dezvoltare ulterioară a zonei. E foarte bine știut că, atunci când o construcție de anvergură apare într-o zonă, mai apoi ea atrage și alte investiții. Experiența internațională arată că, pe lângă asemenea obiective majore, există interes pentru dezvoltarea altor edificii – pot fi magazine, hoteluri, cămine pentru sportivi, cinema. Avem deci loc liber pentru asemenea proiecte ulterioare. E o măsură de viziune”.



Gaburici s-a referit și la condițiile pe care trebuie să le întrunească partenerul privat, ce urmează să fie selectat prin concurs internațional.



”Sunt puse condiții legate de cifră de afaceri, experiență, derularea de proiecte de acest gen în trecut (cu o valoare minimă de 30 de milioane de euro), acces la linii de finanțare de minim 50 de milioane de euro. Noi lucrăm deja la întocmirea documentației pentru concurs și vă asigur că vom trece toate aceste condiții, precum și altele în plus, care să ne dea garanția că orice câștigător ar fi, el are experiența și resursele pentru a construi Arena Chișinău la standardele pe care le dorim”, a dat asigurări ministrul Economiei.



Ministerul Educației, Culturii și Cercetării urmează să creeze comisia de selectare a partenerului privat și să lanseze concursul.



”După desemnarea câștigătorului vor avea loc negocierea și semnarea contractului, iar apoi emiterea actelor permisive pentru construcție. De aici înainte – drum deschis pentru lucrări, într-o perioadă de maxim 12 luni”, a dat asigurări Chiril Gaburici.