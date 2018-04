Codreanu: Fără de unirea cu România Chișinăul nu are viitor

Candidatul Partidului Unității Naționale, Constantin Codreanu, susține că unica șansă pentru ca municipiul Chișinău să treacă peste problemele actuale este să ajungă în UE, iar singura poartă către UE este România. Dacă va fi ales primar al Chișinăului, Constantin Codreanu promite să unească toți locuitorii capitalei, indiferent de etnie, limbă vorbită și confesiune, dar în același timp spune că nu renunță la statutul său de unionist și afirmă foarte clar că fără de unirea cu România Chișinăul nu are viitor. Declarațiile au fost făcute în cadrul celei de-a doua runde a dezbaterilor publice „Vă rog să mă alegeți primar, pentru că...”, organizate de Agenția de presă IPN.





Constantin Codreanu afirmă că programul său electoral este pentru cinci ani pe care l-a denumit „unire, dezvoltare, modernizare”. Prin acest program candidatul își propune să realizeze un obiectiv în care crede de peste 15 ani, pentru care luptă și pentru care muncește în calitate de parlamentar acum și va munci după ce va fi ales primar al Chișinăului. Candidatul a vorbit despre promovarea unirii Republicii Moldova cu România. „Vin cu acest program fiind conștient de problemele pe care le are Chișinăul. Este suficient să ieșim din casă ca să vedem drumurile foarte proaste, un aspect extrem de urât al Chișinăului, oamenii supărați pe condițiile din transport, de modul în care arată blocurile în care locuiesc”, a spus Constantin Codreanu.

Candidatul afirmă că modul în care a ajuns să arate Chișinăul arată că pentru administrațiile anterioare nu a contat planul urbanistic general, dar cât de plin era plicul acelora care veneau să corupă funcționarii din Primărie. Constantin Codreanu declară că este un politician tânăr, neimplicat în politica moldovenească, vine la Primăria municipiului Chișinău cu viziuni noi, europene. El promite că va aduce ceea ce foarte mult lipsește în acest moment Chișinăului: un buget mai mare. Bugetul existent actualmente nu poate face față problemelor capitalei. „Vin cu fonduri din România prin acorduri de înfrățire, prin proiecte concrete”, a spus candidatul.

Constantin Codreanu afirmă că în aceste alegeri sunt implicați unioniștii care nu s-au simțit reprezentați de un candidat înscris în cursa electorală înaintea sa. Decizia de a candida a fost luată după consultările pe care le-am avut cu mișcarea unionistă, cu două partide care l-au sprijini, inclusiv cu votanții săi de la alegerile parlamentare din România din decembrie 2015. „Noi toți luptăm pentru o cauză, nu luptăm pentru un partid, pentru un om. Și asta trebuie să fie viziunea unui politician în Republica Moldova, în municipiul Chișinău”, declară Constantin Codreanu.

Candidatul afirmă că din scurta sa activitate de om politic a înțeles că cetățenii sunt mai deștepți decât îi cred unii politicieni. El susține că trebuie să fii sincer cu cetățenii și să nu-i minți, să nu le spui că nu faci politică, când faci politică, să nu le spui că le oferi soluții doar pentru ziua de mâine, pentru că eu nu trăiesc de azi pe mâine. „Sunt tânăr, sunt motivat de un obiectiv măreț, dar în același timp sunt unul dintre acei care înțelege importanța faptelor, nu doar a vorbelor, și care completează vorbele cu fapte, sunt singurul care va asigura parcursul european al Chișinăului prin România”, a conchis candidatul.

Potrivit lui Igor Boțan, director executiv ADEPT, expert permanent al proiectului, cele mai mari avantaje pe care le are Constantin Codreanu este tinerețea, nu se găsește în mrejele politice de la Chișinău și de alt ordin. Potrivit expertului, deși este tânăr, este deputat în Parlamentul României, iar lipsa de experiență în administrația publică locală o compensează prin faptul că are o echipă bună, are de la cine învăța și poate aduce fonduri pentru dezvoltarea Chișinăului.