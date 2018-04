Ce spun astrele azi, 27 aprilie

Berbec

Putin cam greu sa iti pastrezi astazi calmul, in conditiile in care te simti provocat de fiecare grimasa sau cuvant rostit de catre cei cu care interactionezi. Cooperarea nu este usor de obtinut, de aceasta data. Si, aminteste-ti, asteptarile nu sunt deloc de bun augur.



Taur

O zi in care tot ceea ce ai de facut este sa iti vezi de treaba ta, neinteresandu-te de ceea ce se intampla in curtea vecina. La locul de munca este esentiala colaborarea, ceea ce ar putea fi o scuza pentru o schimbare de rutina. Lucrurile se schimba in bine, ai incredere in viitor.



Gemeni

Respingerea ar fi cea mai dureroasa “rasplata” pentru tine, in conditiile in care stii bine ce anume ai facut si in ce conditii ai supravietuit. Cu toate acestea, insa, bucuria este doar la un zambet distanta, deci evita sa iti petreci ziua fiind posomorat. Nimanui nu ii este de folos aceasta atitudine.



Rac

Este posibil sa fii sfatuit a actiona in asa fel incat altii sa aiba de castigat, nicidecum tu. Bun la suflet cum esti, nu vei simti mirosul tradarii, crezand ca toata lumea iti este asemanantoare. Este un moment excellent pentru a da dovada de integritate; nu accepta compromisurile.



Leu

Ai nevoie de timp si efort pentru a duce la bun sfarsit planurile de viitor pe care abia ti le-ai facut. Prioritizeaza-ti actiunile si nu uita sa dai Cezarului ceea ce este al Cezarului si lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu. O zi in care ai multe lucruri bune de invatat de la cei alaturi de care lucrezi.



Fecioara

Ideile preconcepute si gandurile negre, fara o baza reala, iti pot intuneca orizonturile, astazi. De aici si sfatul de a fii ceva mai maleabil in gandire, atunci cand ai de luat o decizie importanta. O zi in care poti goli contul si buzunarele foarte usor, atunci cand vrei sa obtii luna de pe cer.



Balanta

Poti vedea cu usurinta ceea ce se intampla, descoperind cu lejeritate ceea ce ascunde fiecare varianta a unei povestiri. Si, ca de fiecare data, comunicarea si dialogul sunt cele mai bune “arme” atunci cand se pune problema unei lipse de intelegere.



Scorpion

Putini stiu ce anume se ascunde in spatele zambetului tau. Si, desi te poti lauda cu faptul ca intelegi mai multe decat lasi sa se vada, ia in calcul si faptul ca daca semeni vant vei culege furtuna. O zi a constrastelor; o zi in care adevarul trebuie sa fie mai presus de toate.



Sagetator

Mai mult decat oricand, prietenii si cei care te sprijina iti pot fi de mare ajutor, dar numai daca alegi sa iti impartasesti planurile si ideile cu ei. Si, chiar daca ai parte de o zi in care ti se pare ca nu poti controla ceea ce se intampla, nu uita ca de tine depinde destinul tau. Fii prevazator!



Capricorn

Se pare ca vrei sa faci tot ceea ce poti pentru a avansa in cariera si pentru a-ti indeplini destinul, in acelasi timp. Cu toate acestea, nimic nu este atat de simplu pe cat pare; bine ar fi sa descoperi echilibrul dintre ceea ce tu faci si ceea ce isi doresc de la tine cei pe care ii iubesti.



Varsator

De aceasta data, toata lumea isi va da seama cat de important este pentru tine un viitor clar, chiar daca aparent imposibil de realizat. Si, pentru a face dintr-o utopie ceva palpabil, stii bine ca ai nevoie de optimism. Ca atare, renunta la a mai urmari visurile altora; tine pentru tine gandurile bune.



Pesti

Desi radiezi de bucurie, desi stralucesti si esti mai fercit decat oricand, ai parte de evenimente care nu iti dau sansa de a te afirma asa cum numai tu stii sa faci. Amana luarea oricarei decizii in ceea ce priveste viata ta sentimentala pentru saptamana urmatoare.