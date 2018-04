Igor Boțan, despre Silvia Radu: În decurs de cinci luni, a făcut cunoștință cu problemele municipalității, acum pune accent pe capacități administrative

Silvia Radu, care candidează independent pentru funcția de primar al Chișinăului are avantajul că a reușit, în perioada în care a deținut interimarul funcției de edil, să cunoască problemele din oraș. Declarația a fost făcută de către analistul politic Igor Boțan în cadrul dezbaterilor electorale organizate de agenția IPN.



”În decurs de cinci luni, a făcut cunoștință cu problemele municipalității, acum pune accent pe capacități administrative și face abstracție de subiecte politice”, a făcut expertul un rezumat al prezentării Silviei Radu.



Silvia Radu și-a prezentat în cadrul dezbaterilor programul electoral, format din 11 puncte, prin care își propune să eficientizeze activitatea municipalității. Printre priorități pentru mandatul de un an se numără asigurarea corectitudinii și transparenței în gestionarea banilor publici, soluționarea problemei construcțiilor ilegale, reparația calitativă a drumurilor, etc.