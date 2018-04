În anul 2018, volumul vânzărilor companiilor rezidente de la Moldova IT Park ar putea ajunge la 1,4 mlrd. lei ($85 mil.). Potrivit agenţiei INFOTAG, anunţul a fost făcut luni, în cadrul ICT Summit 2018 la Chişinău, de către ministrul Economiei şi Infrastructurii, Chiril Gaburici.

El a spus că, de la începutul anului, peste 160 de companii au devenit rezidenți ai primului parc IT din Moldova, inclusiv 52 cu capital social străin.

„În anii 2016-2017, cifra de afaceri a sectorului tehnologiei informației și a comunicațiilor a crescut de la 10,5 mlrd. lei la 12,2 mlrd. lei, înregistrând și o creștere a exportului IT și comunicații până la 3,3 mlrd. lei. Este o creștere semnificativă, dar și un semnal clar pentru noi că industria va avea nevoie de mai multe resurse, în primul rând de resurse umane, dar și de mai multe investiții”, a menţionat ministrul.

El consideră că „ratele de creștere a industriei TIC, dar și de absorbție a noilor tehnologii, precum şi interesul pe care-l manifestă față de acest domeniu noua generație oferă siguranța că Moldova are oportunități mari de dezvoltare în această direcție nu doar în calitate de consumator, dar și de generator de produse și servicii TIC”.

„În acest sens, Ministerul Economiei și Infrastructurii își ajustează politicile publice menite să contribuie la valorificarea oportunităților investiționale și potențialului de creștere a industriei TIC”, a afirmat ministrul.

Potrivit lui, un potențial nevalorificat încă îl are „IT startup visa”, aprobată în 2017, care permite companiilor rezidente a parcului IT angajarea fără permise de muncă și acces la un regim simplificat de obținere a vizelor de lungă durată pentru specialiștii IT din străinătate. Acest lucru va suplini lipsa forței de muncă calificate acasă, dar și va contribui la un transfer real spre RM de tehnologii și modele de afaceri noi.

„Suntem ferm convinși că parcurile IT, ca o platformă inovatoare pentru dezvoltarea afacerilor competitive în domeniul IT, va oferi sectorului o creștere economică substanțială, perspective pentru tinerii profesioniști și locuri de muncă bine plătite aici, în țară”, a remarcat Gaburici.

El a menţionat că, în acest an, Republica Moldova a urcat patru poziții în Ratingul mondial privind evoluția societății informaționale, realizat de Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor, plasându-se pe poziția 59 din 176 state incluse în clasament.