Activist civic: Ne pregătim pentru alegerile locale din 2019

Pretendentul la calitatea de candidat pentru funcția de primar al municipiului Chișinău, Sergiu Tofilat, care nu a fost înregistrat pentru că nu a reușit să adune cele 10 mii de semnături în susținerea sa, spune că se pregătește pentru alegerile locale generale din 2019. Aceasta inclusiv pentru că atunci se va alege nu doar primarul pentru un mandat deplin, dar și Consiliul Municipal Chișinău. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Sfatul Țării” de la postul de televiziune 10 TV, transmite IPN.





Sergiu Tofilat spune că și-a anunțat intenția de a participa la alegerile locale de anul curent pentru ca să se facă maicunoscut și, inclusiv, să se pregătească de scrutinul de anul viitor. Totodată, un alt motiv al intenției a fost de a consolida acea parte a electoratului care nu dorește să susțină un candidat partinic. „Nu am avut timp de pregătire, am analizat situația, am văzut că nu colectăm semnături și am considerat că nu este timpul să mergem acum în această campanie electorală, dar să ne pregătim liniștit pentru alegerile ordinare din 2019”, a afirmat activistul civic.

Sergiu Tofilat a menționat că nu va susține în acest scrutin un alt candidat. Îndemnul lui pentru electorat este să nu voteze candidații șantajați de liderul democraților, Vladimir Plahotniuc.