4 legume care te mențin sănătoasă

Pentru a avea o sănătate de fier, este important să te îngrijești din timp de ea. Alimentația te poate ajuta să faci acest lucru, dacă vei ști ce anume să pui în farfurie. Iată care sunt cele mai bune alegeri!



Usturoiul - bun pentru inimă și oase

Usturoiul conține vitamina B6 și mangan , necesare pentru buna funcționare a organismului. Consumul frecvent de usturoi reduce presiunea arterială și este recomandat în perioadele epuizante și stresante. De asemenea, contribuie la menținerea nivelului de estrogen, care scade odată cu apariția menopauzei, protejându-te împotriva osteoporozei. Tot ce trebuie să faci este să consumi zilnic aproximativ 1- 2 căței de usturoi.



Roșiile protejează de arsurile solare

Un bol de salată de roșii conține 47% din necesarul zilnic de vitamina A, 42% din vitamina C și 11% din vitamina B. Vitamina a joacă un rol extrem de important în menținerea sănătății și frumuseții pielii și a părului, iar licopenul protejează pielea de arsurile solare. Vitamina B 9 ajută la creșterea și la dezvoltarea celulelor, la prevenirea cancerului de sân și a depresiei, fiind recomandată în special femeilor însărcinate.



Varza de Bruxelles protejează împotriva cataractei

Varza de Bruxelles trebuie să facă parte din dieta ta, deoarece conține o cantitate mare de vitaminele C și K. Dacă o vei consuma frecvent, te va ajuta să ai ochi sănătoși, putând preveni apariția afecțiunilor oculare precum cataracta sau glaucomul. Grație conținutului de vitamina C, pielea va spori producția colagenului, accelerând vindecarea leziunilor și prevenind, totodată, ridarea prematură.



Cartofii protejează împotriva radicalilor liberi

Pentru a te convinge de beneficiile consumului de cartofi, află că 300 de grame de cartofi copți la cuptor conține o cantitate de aproximativ 50% de vitamina C și 46% de vitamina B6 din necesarul zilnic. Datorită cantității mari de antioxidanți pe care îi conține, aceștia protejează organismul împotriva radicalilor liberi, care pot duce la infertilitate, dacă sunt în exces.