Social-democrații din Germania au un nou PREȘEDINTE. O delegație a PD a participat la alegerile în care victoria a fost adjudecată, în premieră, de o femeie

Andrea Nahles a fost aleasă în funcția de președinte al Partidului Social Democrat din Germania (SPD). Astfel, în urma votului de duminică, SPD va avea în premieră o femeie ca președinte, după ce delegații la Conferința formațiunii, care s-a desfășurat la Wiesbaden, au votat-o pe Andrea Nahles pentru această funcție.



O delegație a Partidului Democrat (PD), condusă de deputatul Violeta Ivanov, a fost prezentă la conferința dedicată alegerilor din cadrul SPD. „PD are încredere în succesul pe care îl va avea noul președinte în misiunea sa de a întări partidul și, totodată, social democrația în Germania și în forurile europene. Doamna Ivanov a transmis noului președinte al SPD felicitările personale ale liderului PD, Vlad Plahotniuc, subliniind în acest context bunele relații care există între PD și Partidul Social Democrat din Germania”, se arată într-un comunicat de presă al formațiunii.



„Am ținut s-o felicităm pe doamna Nahles pentru victoria ei și pentru performanța de a fi prima femeie lider al SPD. În același timp, în perioada vizitei am avut ocazia să discutăm cu mai mulți lideri social-democrați germani despre viitorul social-democrației și al relațiilor moldo-germane. Țin să menționez întrevederea cu Olaf Scholz, vicecancelarul și ministrul de Finanțe al Germaniei, căruia i-am mulțumit pentru suportul financiar oferit R. Moldova de către Germania și UE”, a mai spus Ivanov.



În cadrul întâlnirilor avute în Germania cu reprezentanții Bundestagului (Parlamentul Germaniei), Violeta Ivanov a lansat o serie de invitații pentru a vizita Moldova, inclusiv pentru a observa alegerile parlamentare de la sfârșitul acestui an.



Prima femeie președinte a SPD din istoria de 155 de ani a acestei formațiuni a obținut 66,35% din voturi, învingând-o pe contracandidata sa, Simone Lange, primar al orașului Flensburg (situat în landul Schleswig Holstein) și îi urmează în funcție lui Martin Schulz.