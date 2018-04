Bărbat reținut la Soroca în timpul percheziției pentru perfectarea actelor false

Polițiștii de frontieră din Direcția regională NORD, cu coordonarea Procuraturii raionului Soroca au efectuat mai multe cercetări privind stabilirea și reținerea unui cetățean moldovean aflat în căutare. Descinderile s-au realizat în cadrul examinării cauzei penale, în baza unei bănuieli rezonabile privind confecționarea, deținerea, vânzarea sau folosirea documentelor oficiale false, care acordă drepturi sau eliberează de obligații, săvârșite referitor la un document de importanță deosebită.





De aproape un an de zile ofițerii Poliției de Frontieră întreprind măsuri de investigații și de urmărire penală pe numele unui conațional. În acest sens, la valorificarea unei informații, în data de 21 aprilie a. c. sub îndrumarea procurorilor s-a realizat o percheziție la domiciliul temporar al unui locuitor al orașului Soroca. Moldoveanul care se ascundea de organul de urmărire penală şi era anunțat în căutare este bănuit de falsificarea documentelor oficiale.

Astfel în timpul percheziției a fost depistat cetățeanul care se ascundea în locuința concubinei, fiind reținut şi escortat la Procuratura raionului Soroca pentru înaintarea învinuirii şi stabilirii tuturor circumstanțelor.