Ciuboțica-cucului, o plantă cât o farmacie

Prin lunile aprilie și mai, dealurile și poienile se împestrițează cu florile galbene de ciuboțica-cucului. Îmi amintesc cum, în copilărie, adunam în buchețele florile de culoarea soarelui, fără să bănuiesc că are proprietăți de leac.



De la ciuboţica-cucului se pot folosi, în scopuri medicinale, florile, frunzele şi rădăcinile. Planta se administrează intern, sub formă de ceai, sau extern, prin cataplasmele de leac. Se aplică pe locurile dureroase, având acțiune calmantă și cicatrizantă. Este bună și în tratarea afecțiunilor respiratorii, a bronșitelor acute sau a pneumoniei.



Are proprietăți calmante

Ciuboțica-cucului are un efect liniștitor și este recomandată persoanelor care se confruntă cu stări de nervozitate și anxietate. Pentru a combate stresul și oboseala, cel mai indicat este decoctul. Se obţine prin fierberea unei linguriţe de rădăcină mărunţită cu o ceaşcă de apă. Se lasă să dea în clocot 10 minute, după care se ia de pe foc. Se beau 2 căni pe zi.



Tratează bronșita

Ceaiul de ciuboțica-cucului ajută în tratamentul bronșitei, fiind eficientă și în cazurile de tuberculoză. Răceala și gripa poate fi tratată cu sirop de ciuboţica-cucului. Se taie mărunt o mână de rădăcină de plantă proaspătă și se pune într-un borcan de sticlă. Se adaugă o lingură de miere și se lasă la macerat aproximativ 3 săptămâni. Se strecoară și se ia câte o linguriță pe zi.



Scade nivelul colesterolului

Bogată în vitamina C, betacaroten, potasiu și calciu, ciuboțica-cucului are proprietăți antioxidante ce ajută la scăderea nivelului colesterolului din sânge. Prepară o infuzie de flori de ciuboțica-cucului, care se obține dintr-o lingură de plantă la 250 ml apă fierbinte. După răcire, se strecoară, se îndulcește cu miere și se bea.



Ameliorează durerile reumatice

Ciuboțica-cucului are proprietatea de a elimina toxinele din organism, fiind un remediu bun pentru tratarea și diminuarea durerilor reumatice. Prepară un decoct dintr-o lingură de rădăcină de plantă la 400 ml apă. Se fierbe 10 minute, după care se lasă la infuzat timp de 25 de minute și se strecoară. Se beau 1-2 căni pe zi.



Vindecă eczemele și rănile

Pentru a grăbi vindecarea eczemelor sau a rănilor, aplică pe zonele cu probleme cataplasme calde cu flori proaspete de ciuboţica-cucului, tăiate mărunt. Acestea au acțiune calmantă, cicatrizantă și hemostatică.



Atenție!

Ciuboțica-cucului nu se folosește în timpul sarcinii, fiindcă stimulează contracțiile uterine. De asemenea, nu este recomandată persoanelor care suferă de epilepsie, precum și celor alergice la aspirină.