Oficiali SUA: Bombardamentele efectuate de Statele Unite, Marea Britanie şi Franţa asupra Siriei au avut impact limitat, regimul încă are arme chimice

Bombardamentele efectuate de Statele Unite, Marea Britanie şi Franţa au avut doar un impact limitat asupra stocurilor de arme chimice ale Siriei, astfel că Administraţia Bashar al-Assad are capacitatea de a comite noi atacuri neconvenţionale, afirmă oficiali americani citaţi de agenţia Reuters.



Statele Unite, Marea Britanie şi Franţa au lansat pe 14 aprilie bombardamente în Siria, vizând laboratoare de fabricare a armelor chimice şi depozite de armament. Bombardamentele au fost lansate după un atac chimic comis la periferia Damascului şi atribuit regimului Bashar al-Assad, care a negat orice implicare.



Administraţia Donald Trump, premierul britanic Theresa May şi preşedintele francez Emmanuel Macron au argumentat că operaţiunea militară, condamnată dur de Rusia, a fost necesară pentru a împiedica noi atacuri chimice în Siria.



După evaluarea rezultatelor operaţiunii, oficiali americani au explicat că bombardamentele au avut efecte, în special asupra complexului din Barzah, constatând însă că numeroase arme chimice erau stocate în alte baze. Programul chimic sirian este "suficient de bun pentru a fi utilizat în funcţie de necesităţile regimului Bashar al-Assad", a declarat un oficial american citat de Reuters.



Alţi oficiali americani au confirmat, tot sub protecţia anonimatului, că armamentul chimic sirian este distribuit în mai multe baze din Siria, nu doar în cele trei obiective atacate de Statele Unite, Marea Britanie şi Franţa.



Potrivit informaţiilor obţinute de serviciile secrete americane, unele substanţe chimice de uz militar sunt stocate şi în imobile civile.



Pentagon: Bombardamentele efectuate în Siria au fost un succes, nu au existat victime civile



Bombardamentele efectuate în Siria au fost un succes, nu au existat victime civile şi nu sunt indicii că regimul Bashar al-Assad ar pregăti noi atacuri chimice, a declarat joi seară Dana White, purtătorul de cuvânt al Pentagonului.



Faptul că nu au existat victime civile reprezintă o dovadă că armamentul american este foarte precis, a declarat Dana W. White, citată de agenţia Associated Press.



Reprezentantul Pentagonului a contestat anunţul Rusiei că unele rachete lansate de Statele Unite, Marea Britanie şi Franţa ar fi fost doborâte.



Generalul american Kenneth McKenzie a declarat că este încrezător, dar nu sută la sută sigur, că în bazele militare atacate erau substanţe chimice de uz militar, probabil clor şi gaz sarin.



Dana White a subliniat că nu există indicii că regimul Bashar al-Assad ar pregăti noi atacuri chimice.



Bombardamentele lansate de SUA, Marea Britanie şi Franţa au fost efectuate după un atac chimic atribuit Administraţiei Bashar al-Assad. Rusia susţine că atacul chimic produs la periferia Damascului a fost comis de organizaţia umanitară insurgentă Căştile Albe, fiind o înscenare menită să fie pretext pentru operaţiuni militare.