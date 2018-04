Măslinele stimulează digestia

Măslinele se găsesc, în general, de două tipuri: nesărate (verzi) și coapte (negre), ele fiind alimentul de bază din dieta mediteraneană. Există diferite soiuri de măsline disponibile pe piață în funcție de regiuni și cu un gust variat, dar știai că măslinele au o serie de beneficii asupra sănătății?



Iată de ce este bine ca măslinele să facă parte din alimentația ta:



Combat anemia

Se spune că măslinele negre consumate în cantități moderate sunt foarte bune pentru persoanele cu un nivel scăzut de hemoglobină, deoarece conțin o cantitate mare de fier. În plus, întăresc imunitatea.



Acționează ca un antioxidant

Măslinile conțin nu numai o cantitate mare de vitamina E, ci sunt și o sursă importantă de antioxidanți care protejează celulele corpului. Studii recente au arătat că măslinele sunt foarte bune pentru inimă și ajută la prevenirea cancerului și a osteoporozei.



Îmbunătățesc nivelul de energie

Glutationul este o substanță găsită în celulele noastre care ajută la procesul de producere a energiei. A avea această substanță în cantitate suficientă poate crește nivelul de energie. Se spune că prin consumul de măsline este îmbunătățit nivelul de glutation în sânge.



Previn ridurile

Măslinile conțin acid oleic care poate ajuta la reducerea ridurilor în mare măsură. În plus, aceasta ajută la menținerea sănătății generale a pielii.



Mențin inima sănătoasă

Măslinele sunt sursă de grăsimi monosaturate (sănătoase) care ajută la creșterea nivelului de colesterol bun în organism. Mai mult, grăsimi monosaturate conțin acid oleic care reduce tensiunea arterială crescută și îmbunătățește sănătatea generală a inimii.



Stimulează sistemul digestiv

Se spune că măslinele sunt foarte bune pentru sănătatea sistemului digestiv. Dacă te confrunți des cu probleme digestive precum indigestie, începe să mănânci în mod regulat măsline pentru a îmbunătăți tranzitul intestinal.



Acționează ca un agent antiinflamator

Consumul regulat de măsline ajută corpul să asimileze polifenoli, în special oleuropeină, cunoscut pentru faptul că are proprietăți antifungice, antiinflamatorii, antimicrobiene și antioxidante.



Stimulează procesul de pierdere în greutate

Dacă vrei să slăbești, atunci este recomandat să incluzi măslinele în alimentația ta zilnică deoarece grăsimile monosaturate prezente ajută la stimularea metabolismului, implicit, la arderea grăsimilor.