SOS pentru societatea civilă moldovenească!

Urmăresc cu atenție zbaterile și frământările organizațiilor neguvernamentale și fundațiilor din Moldova care fac jocuri politice în țara noastră, deși nu recunosc acest lucru. O atare situație deja a intrat în albia normalității – ipocrizia politicului se răsfrânge inevitabil și asupra societății civile. Întrebarea este doar cine minte mai mult – politicienii noștri sau liderii de ONG-uri, care se cred singurii europeni autentici din Moldova, dar urzesc intrigi și practică corupția politică de o manieră impardonabilă, în cea mai bună tradiție bizantină.



Recent, a avut loc o conferință organizată de Fundația Ebert, ”Spre o democrație electorală funcțională în Republica Moldova”, la care, a câta oară, societatea civilă a încercat să dezbată ideea sistemului electoral mixt. Presupun că intenția organizatorilor germani a fost una nobilă – de a discuta cum se va pune în aplicare noul sistem electoral mixt și care ar putea fi posibilele disfuncționalități. Doar că atmosfera de neîncredere și tentația de a rescrie regulile de joc politic în avantaj propriu al societății civile a zădărnicit această intenție. Cel puțin, în prima parte a conferinței.



În primul rând, s-a remarcat aversiunea față de noul sistem electoral și lipsa de disponibilitate de a-l accepta, chiar dacă toată lumea înțelege că anume acest sistem va fi folosit la parlamentare. Nu știu din ce cauză, dar ONG-urile noastre preferă să joace în continuare rolul contestatorului înverșunat, uitând cu desăvârșire de adevăratele misiuni ale societății civile – moderarea și moderația, crearea echilibrului, promovarea valorilor democratice și a unei culturi a dezbaterii.



Dilema existențială în care s-a pomenit societatea civilă sună cam în felul următor – noul sistem electoral mixt va fi pus în aplicare cu siguranță, dar cum putem noi să monitorizăm și să legitimăm alegerile în condițiile în care noi nu acceptăm sistemul? Din această cauză, există o neînțelegere a obiectivelor de urmat. ONG-urile se întreabă – contestăm mai departe sistemul electoral mixt fără prea mari șanse de izbândă (urmând sfatul politicienilor din opoziție, mulți dintre care aidoma lui Tulbure sugerează că ”opoziția trebuie să delegitimeze așa-numitele alegeri”) sau, din contra, ne implicăm activ la eliminarea defectelor și la monitorizarea severă a alegerilor în format nou, pentru a salva caracterul lor

liber și corect?



Răspunsurile sunt foarte diferite, deși am remarcat că ONG-iștii serioși sunt dispuși să meargă pe a doua cale, înțelegând probabil că n-au de ales. Continuarea războiului împotriva sistemului mixt îi va delegitima în primul rând pe ei, cei care sunt chemați să supravegheze și să amelioreze sistemele democratice, nu să le elimine. În continuare, totuși, sunt extrem de vocali și cei care îi tentează pe liderii societății civile să uite de propria lor menire și să continue lupta politică activă cu regimul actual.



La conferință au fost prezenți un șir de politicieni scăpătați – Vladimir Voronin, Dorin Chirtoacă și alții – care au încercat să pună sare pe rană și le-au arătat ONG-iștilor că toate eforturile lor de mai înainte au fost zadarnice, încercând să-i provoace la acțiuni și mai insistente de contestare și respingere a noului sistem mixt. Impresionante și amuzante au fost cele două alocuțiuni ale lui Vladimir Voronin care, pe semne, se plictisește rău de tot la partid și în Parlament și caută noi tribune pentru a se da în spectacol. În acel moment, cineva din sală a exclamat – ”Iată unde am ajuns!” – având în vedere că mult-lăudata și autentic europeana noastră societate civilă e dezorientată până într-un asemenea hal, încât așteaptă să i se explice ce are de făcut din gura bătrânului vulpoi comunist.



Remarcabilă a fost și intervenția unuia dintre stâlpii societății civile moldovenești, Igor Boțan, care este perfect conștient de încercările grele prin care trece societatea civilă moldovenească, deoarece el însuși a contribuit prin propria implicare la crearea acestei stări de derute. Totuși, ideea pe care a enunțat-o Boțan mi s-a părut crestomatică, deși puțină lume a înțeles-o din cauză modului încifrat în care vorbește liderul Adept-ului, care înțelege foarte bine în ce mlaștină a intrat întreaga noastră suflare de activiști civici pseudo-independenți.



Formulată tranșant și pe înțelesul tuturor, ideea lui Boțan suna în felul următor. În sistemele electorale mixte câștigă de obicei partidele dominante, adică cele care au peste 40 la sută în preferințele alegătorilor. În Republica Moldova un asemenea partid este Partidul Socialiștilor. Acum, societatea civilă care se crede ”autentic europeană” stă în fața următoarei provocări – ori asigură caracterul liber și cinstit al alegerilor, dar în acest caz alegerile vor fi câștigate de socialiștii pro-ruși, ori acceptă jocurile puterii și închide ochii la anumite posibile nereguli în procesul electoral pentru a ajuta partida pro-europeană să-i bată pe socialiști. Ori alegeri libere și socialiștii la putere, ori alegeri trucate, dar cu pro-europenii la guvernare! Teribilă dilemă!



Altfel spus, Boțan se întreabă – ne oprim din jocurile politice în care ne-am antrenat și ne facem mai departe cinstit meseria, monitorizând alegerile sau continuăm jocurile noastre murdare pentru a asigura victoria pro-europenilor, fie ei autentici sau prefăcuți?



Răspunsul nostru ar fi următorul – dle Boțan, începeți să vă faceți cinstit meseria. Iar de rezultatele alegerilor vor avea grijă partidele, candidații, tehnologii politici și instituțiile statului. Așa cum se cade într-o democrație. Voi, societatea civilă, păziți valorile.