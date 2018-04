E ca și cum ai lua un pumn de pastile! Ce se întâmplă în corpul tău când mănânci mămăligă

Mămăliga este un aliment consumat frecvent de români, dar puțini sunt cei care știu ce se întâmplă în corp după ce o mănânci.



Porumbul este bogat în acizi grași nesaturați (85 – 90%), contine multe hidrocarburi, amidon, albumine, foarte multe vitamine din grupa B, vitamina E, vitamina K, fier, fosfor, magneziu, zinc, potasiu și fibre.



Acesta are proprietăți astringente, diuretice, antiinflamatoare și tonice, fiind utilizat în primul rând ca aliment (cereală) și apoi ca plantă medicinală.



Acesta luptă stresului, fiind bogat în vitaminele din grupa B, care are acționează asupra funcționarii sistemului nervos, a mușchilor, a inimii și asupra producției de globule roșii.



Prin conținutul de vitamina E, ne protejează împotriva artritei, scade nivelul colesterolului reducând astfel riscul de ateroscleroza și, implicit, de infarct. Ajută și la procesul de reînnoire al celulelor.



Porumbul fiert conține și potasiu, necesar pentru buna funcționare a mușchilor și a inimii, potrivit expunere.ro.



Gastrita hiperacidă și ulcerul sunt ameliorate de consumul de mămăligă caldă în loc de pâine, căci mălaiul reduce aciditatea și are o acțiune calmantă.