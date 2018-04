Centenarului Marii Uniri: Silvicultorii din R. Moldova şi România au plantat o pădure-simbol

O pădure, simbol al colaborării dintre Agenţia „Moldsilva” şi Regia Naţională a Pădurilor din România „Romsilva”, precum şi în contextul acţiunilor dedicate Centenarului Marii Uniri, a fost plantată astăzi la Leuşeni şi de cea parte a Prutului, la Huşi.





La plantare au participat silvicultori din ambele state, care au făcut astăzi schimb de delegaţii. Pădurea „Centenar” va creşte pe o suprafaţă de circa două hectare ce aparţine Întreprinderii „Hânceşti-Silva” (R. Moldova) şi pe un teren amplasat între localităţile Crasna şi Huşi, la 3 km distanţă de Satu Nou, comuna Creţeşti (România). Sectorul de la Leuşeni a fost plantat cu frasin şi plop, iar cel de la Huşi – cu stejar.

„Această pădure este un simbol al unei colaborări productive cu colegii din România. Am avut întotdeauna susţinerea specialiştilor de la “Romsilva”, am realizat de comun acord proiecte interesante şi folositoare fondului silvic, iar printr-un memorandum semnat recent la Bucureşti, am reconfirmat intenţiile de a lucra împreună pe acest segment”, a menţionat Ion Haralampov, directorul Agenţiei “Moldsilva”.

La rândul său, Mihai Daia, şeful delegaţiei de la “Romsilva”, a subliniat rolul acestei păduri simbolice, ce va creşte pe ambele maluri ale Prutului, "în semn de frăţie între neamuri". “Avem un scop comun – o gospodărire durabilă şi unitară, în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice, pentru a îmbunătăţi situaţia mediului. “Moldsilva” va avea mereu susţinerea noastră, ceea ce este foarte important în condiţiile de schimbări climatice, când devine tot mai complicat să păstrăm diversitatea biologică”, a spus Mihai Daia.

Silvicultorii din Republica Moldova și România au dezvoltat relații strânse în ultimii 27 de ani, existând numeroase schimburi de experiență și acțiuni comune între “Moldsilva” și “Romsilva”. Ultimul Memorandum de înţelegere a fost semnat în luna martie curent şi prevede schimbul de informații între cele două instituții, transfer de know-how, schimburi de experiență și instruirea silvicultorilor, participarea la concursuri profesionale, dezvoltarea de proiecte comune, colaborarea în sectorul investițiilor.