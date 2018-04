Silvia Radu despre sesizarea lui Munteanu: nu pot decât să salut prezența lui la Procuratura Anticorupție. Sper să rămână acolo și să spună unde sunt banii furați din primărie de gașca lui politică

Primarul general interimar Silvia Radu îi dă replică liberalului Valeriu Munteanu, care o acuză că a cheltuit ilegal bani pentru covorul de flori. Edilul interimar spune că sunt minciuni și manipulări ale celor care timp de zece ani au furat din bugetul municipal.



”După zece ani în care chișinăuenii nu știau câte flori s-au cumpărat și cu ce costuri, nu vedeau unde au fost plantate aceste flori și dacă au fost măcar plantate undeva, după ce banii publici erau scurși prin tot felul de scheme la oamenii liberalilor, acum, cei din PL, promovează minciuni electorale în spațiul public.



Florile au fost achiziționate legal. Ele au fost puse inițial sub forma unui covor într-o acțiune simbolică. Am dorit să avem orașul mai frumos de sărbători, iar oamenii să vadă florile pe care noi le-am achziționat. De marți, toate florile vor fi plantate în parcurile capitalei, ca să înfrunusetăm orașul”, a scris Silvia Radu pe Facebook.



În același timp, ea îi sugerează lui Valeriu Munteanu, care a promis că merge să depună o sesizare la Procuratură pe numele Silviei Radu, să rămână acolo și să răspundă la multe întrebări ale procurorilor.



”Domnule Munteanu, am înțeles că vreți să faceți o vizită la Procuratura Anticorupție. Poate rămâneți acolo? Le povestiți despre toate hoțiile făcute de gașca dvs liberală în acești ani la Primăria Chișinău, inclusiv despre cum se cheltuiau milioane pe flori și cetățenii capitalei nu le vedeau niciodată în realitate, nu se puteau bucura de ele. Poate le spuneți procurorilor și unde sunt cei 150 de mii de copaci plantați, care apar în acte la Primărie, dar în realitate nu există, le vorbiți și despre miile de trandafiri care sunt doar pe acte, nu s-au mai plantat nicăieri, dar cetățenii i-au plătit. Nu pot decât să salut faptul că v-ați făcut curaj să mergeți în fața procurorilor, dar rămâneți acolo și spuneți-le la ce firme s-au dus banii furați din Primăria Chișinău în ultimii ani!”, a menționat Silvia Radu.