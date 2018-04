Beneficiile ascunse ale aromaterapiei

Încercările omului modern de a împăca viața profesională și personală n-au fost niciodată mai stresante. Probleme cu somnul are mai toată lumea. Chiar obținerea unei stări de relaxare a devenit o provocare majoră a modernității. Am ajuns să ne bazăm pe pilule pentru orice. Mai ales pentru inducerea somnului. Fără să știm că asta ne face, pe termen lung, foarte, foarte mult rău.



Există, însă, o șansă uitată a omenirii. Se numește aromaterapie și, de când cu avântul incontrolabil al pilulelor de sinteză, omul a uitat cu totul de ea.



Dar cum funcționează aromaterapia?

Uleiurile esențiale care au fost aplicate pe corp, penetrează pielea prin foliculii de păr și glandele sudoripare. Ele sunt absorbite în fluidele corpului și plimbate prin toată geografia lui. Uneori, pot să omoare bacterii și virusi prin stimularea sistemului imunitar. Îi crește rezistența față de atacurile ulterioare. Ajută la creșterea celulelor și de asemenea stimulează eficient eliminarea toxinelor. Fiecare ulei esențial are propriile lui beneficii și proprietăți și prin asta e unic, motiv pentru care e folosit în aromaterapie.



Când uleiurile sunt inhalate, plămânii încep să oxigeneze sângele, ceea ce înseamnă că moleculele din uleiurile esențiale sunt absrobite în sistemul circulator. Forma asta de absorbție e eficientă atunci când uleiurile sunt inhalate de pe o țesătură sau când sunt difuzate printr-un vaporizator. Saaaau, când sunt adăugate în apa din baie. Vaporii acestor uleiuri trimit un semnal către sistemul limbic din creier (centrul emoțiilor, al memoriilor și al sexualității).



Dar cel mai bun mod de a te bucura de beneficiile aromaterapiei este masajul, pentru că nu doar că beneficiezi de pe urma uleiurilor esențiale, dar te bucuri și de cele ale masajului.



Avantajele masajului, pe care farmaciile nu vor ca tu să le știi

Masajele sunt relaxante, elimină stresul și anxietatea, ajută în caz de migrene și vindecă insomnia.



Masajele cu uleiuri aromatice îndepărtează chiar și durerile cronice, sunt ajutor remarcabil în reumatism și artrită reumatoidă , reduc inflamația, stimulează imunitatea, reduc spasmele musculare, relaxează sistemul nervos.



Dacă ai o viață stresantă, apelează din când în când la astfel de masaje sau fă-ți singură, propriul spa la tine în baie. Avantajul la tine acasă e că nu te apucă somnul la cabinet. Să știi! Există un sistem și el chiar funcționează!