Congressmanul Will Hurd: Moldova s-a aflat în fruntea luptei împotriva influenței ruse și poate oferi informații utile ptivind provocările noastre comune legate de acest subiect

Legislatorii SUA intenționează să continue colaborarea și apropierea de Republica Moldova. Despre aceasta relatează congresmanul american Will Hurd pe pagina sa oficială, după vizita efectuată în Republica Moldova. El susține că Moldova s-a afirmat drept un partener ferm atât al Statelor Unite ale Americii, cât și al Uniunii Europene.



„Noi trebuie să arătăm suportul aliaților noștri est-europeni în ce privește integrarea în Uniunea Europeană. Moldova a fost un partener ferm al SUA și UE, mai ales recent, când a dat dovadă de solidaritate față de SUA și statele UE în ce privește expulzarea diplomaților ruși, ca răspuns la atacul din Marea Britanie. Moldova s-a aflat în fruntea luptei împotriva influenței ruse și poate oferi informații utile în ce privește provocările noastre comune legate de acest subiect. Eu intenționez să continui colaborarea cu Moldova în ce privește promovarea intereselor noastre comune legate de Uniunea Europeană”, a declarat congresmanul SUA într-un comunicat publicat pe pagina sa oficială.



Amintim că membrul Congresului SUA Will Hurd, a efectuat săptămâna trecută o vizită în Republica Moldova. Acesta a avut întâlniri cu mai mulți oficiali moldoveni, printre care speakerul Parlamentului, Andrian Candu, și ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Tudor Ulianovschi. Will Hurd s-a întâlnit și cu liderul Partidului Democrat din Moldova, coordonatorul Coaliției de guvernare, Vlad Plahotniuc.