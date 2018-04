Întăritoare pentru organism

Fiincă tot a sosit primăvara, să profităm de verdețurile de sezon - urzici, spanac, ștevie, lobodă, untișor, leurdă – pentru o binevenită cură de vitaminizare, după 3 luni de iarnă.



Vin tonic cu spanac

Spanacul, care apare primăvara devreme și toamna, este bogat în săruri minerale, calciu, potasiu, fosfor, vitaminele A, B, C. Este un excelent remineralizant, cu proprietăți depurative (de eliminare a toxinelor), e un bun antianemic. Stimulează activitatea inimii, secrețiile gastrice, pancreatice și biliare, favorizează creșterea – nu degeaba personajul de desene animate Popeye Marinarul consuma mult spanac. Prepară un vin tonic din 750 ml de vin roșu și 200 ml suc proaspăt de spanac. Bea un pahar de 100 ml înainte de masă.



Bine de știut!

Spanacul este mai valoros crud, în salate, consumat împreună cu salată verde, untișor și leurdă.



Ceai de urzici

Urzicile sunt considerate atât un bun aliment, cât și un leac natural. Stimulează apetitul, secreția gastrică, iar pentru conținutul ridicat de clorofilă, fier și vitamina C, sunt recomandate în anemii. Se consumă atât în mâncăruri, precum și sub formă de ceaiuri. Prepară o infuzie din 1-2 linguri de frunze uscate la o cană, fiind indicate 2-3 căni pe zi, sau sub formă de decoct, după fierbere timp de 5 minute.



Sirop de cătină preparat la rece

Cătina este una dintre cele mai bogate surse de polivitamine naturale, fiind recomandată în anemii. Siropul se prepară dintr-o parte fructe la trei părți miere. Fructele se dau prin mașina de tocat și se amestecă cu mierea. Se omogenizează, se păstrează la frigider, într-un recipient închis la culoare. Se administrează atât adulților, cât și copiilor, câte 2-3 linguriţe de sirop pe zi, în cure de lungă durată.



Sfat CPF

Un tonic excelent pentru organism este siropul de măceșe. Fierbi 125 g măceşe în 500 ml de apă, 10 minute, apoi lași decoctul să se răcească. Strecori, pui din nou la fiert şi adaugi 150 g zahăr brun. Lași să fiarbă la foc mic, până scade o treime din cantitate, amestecând ocazional. Copiilor li se recomandă câte două linguriţe de sirop după primele mese, în prima parte a zilei. Anemicii şi persoanele care depun eforturi iau câte 4 linguriţe de sirop după primele mese.