Ce spun astrele azi, 10 aprilie

Berbec

Va fi o zi plina de intamplari incitante, pe parcursul careia veti fi foarte energici si plini de vitalitate. Ar fi bine sa profitati cat puteti de o astfel de zi, in care puteti face multe, atat pentru voi, cat si pentru cei din jur. Nu va lasati purtati de exuberanta si euforie, ci pastrati-va obiectivi pentru ca tot ceea ce veti incepe cu entuziasm sa se finalizeze in cele mai bune conditii si cu rezultatele scontate. Pastrati satus-quo-ul in relatiile cu familia; ar fi foarte bine daca ati avea suficienta rabdare pentru a asculta pasurile fiecaruia, insa acest lucru este putin probabil. Astrele spun ca astazi trebuie sa fie o zi distractiva. Si orice fel de distractie este binevenita. Puteti sa iesiti cu copii in parcul de distractii sau la un film sau, pur si simplu, sa va jucati cu ei in gradina casei. Spre seara puteti trece la altfel de jocuri, ceva mai incitante, alaturi de partenerul de viata.



Taur

Sarcinile casnice va vor ocupa o mare parte din timp astazi, chiar daca unele dintre ele nu va fac prea mare placere. Eforturile voastre vor fi apreciate de partenerii de relatie, ceea ce va avea efecte benefice asupra relatiei de cuplu. In viata profesionala, este posibil sa aveti parte de o serie de intaniri de bun augur, care sa va netezeasca drumul catre succes in zilele urmatoare. Este si o zi perfecta pentru a v-o petrece cu cei dragi. Daca sunteti implicati deja intr-o relatie stabila, puteti face ceva frumos pentru partener, pentru a-i demonstra, o data in plus, dragostea. Asa cum voua va plac dovezile de dragoste, tot astfel si partenerul va aprecia gestul.



Gemeni

Numai prin munca sustinuta, veti reusi sa obtineti rezultatele asteptate, pe ziua de astazi. Ba chiar veti reusi acolo unde chiar va pierduserati speranta. Nu veti putea sa trisati insa, artificiile nu vor functiona. Nu va ganditi ca sunteti plicitisiti de ceea ce faceti, analizati lucrurile din perspectiva avantajelor pe care vi le pot aduce. Nu este un moment propice pentru schimbari majore, asa incat nu ar fi deloc intelept sa ajungeti tocmai acum pe nisipuri miscatoare, facand ceva necugetat. Mai bine ganditi-va la ceva constructiv, care sa va poata aduce un plus la venituri. Este bine sa va rezervati si putin timp pentru voi. Va va face bine, atat din punct de vedere fizic, cat si emotional. Discutiile cu cineva apropiat ar putea deveni imperative, in anumite contexte mai intense ale zilei de astazi.



Rac

In prima parte a zilei, mobilizati-va asa cum trebuie si incheiati odata cu sarcinile restante, care va stau mereu in atentie si pentru solutionarea carora sunteti mereu presati de catre responsabili. Nu va leneviti si faceti tot posibilul sa rezolvati, mai ales ca atmosfera zilei este propirce unei munci sustinute. Daca nu, este posibil ca zilele urmatoare sa va aduca probleme si mai mari sau aglomerarea prea multor chestiuni poate crea un haos total in viata voastra, cu foarte mult stress si risc de imbolnavire mare, ca urmare a acestui stres. Mediati cat mai bine relatiile cu cei dragi; o comunicare eficienta va poate aduce mult mai multe avantaje decat ati fi sperat.



Leu

Astazi va fi o zi dominata de competitie: competitie in plan profesional, competitie in plan personal. Nu este rau sa fiti competitivi, insa trebuie mereu sa pastrati un echilibru, sa nu exagerati cu aceasta abordare. Prea multa competitivitate va poate face sa pierdeti din vedere o serie de aspecte, mai ales cele legate de partea emotionala, sentimentala a vietii. Va trebui sa incercati sa va exprimati mai mult in aceasta directie, sa nu va reprimati trairile interioare, caci, la un moment dat, veti exploda si nu va fi o senzatie placuta. Neintelegerile in plan sentimental pot genera o serie de neplaceri, care ar putea fi foarte usor prevenite, cu un minim efort din partea voastra.



Fecioara

Cu putin efort, veti reusi sa faceti fata cu success solicitarilor ce vi se impun atentiei pe parcursul zilei. In viata profesioanala, este posibil sa apara o serie de oportunitati care sa va ofere numeroase informatii pretioase, in sprijinul rezolvarii mai facile a chestiunilor ce tin de exercitarea profesiei. Eforturile voastre trebuie indreptate spre facilitarea muncii in echipa sau a colaborarii cu cei alaturi de care va desfasurati, zi de zi, activitatea. In chestiunile financiare, este bine sa va pastrati sangele rece, sa nu va implicati emotional, ci cat mai obiectiv si mai realist. Probabil ca va fi nevoie sa luati unele decizii ceva mai neplacute, insa foarte necesare ( taierea unor cheltuieli, de exemplu).



Balanta

Imprejurarile generale ale zilei de astazi va vor fi destul de favorabile si ar trebui sa profitati din plin de asta. Este posibil sa gasiti exact acele solutii care va lipseau pentru ca lucrurile sa se incheie perfect si sa puteti iesi din anumite proiecte cu fruntea sus. Este preferabil sa mizati pe cartea unei atitudini practice, bine ancorate in realitate. La fel de obiectivi trebuie sa va pastrati si in relatiile cu cei dragi. Prea multa emotie in luarea unor decizii privind acest plan de viata ar putea fi nociva. Folositi-va intuitia pentru a lua decizii astazi. Sunteti intr-o stare psihica extrem de sensibila, iar intuitia este una dintre calitatile care exacerbeaza in aceste momente. Daca aveti de luat hotarari importante, acum este momentul pentru introspectie si o analiza bazata pe fapte obiective.



Scorpion

Astazi este nevoie sa tratati toate lucrurile cu foarte multa seriozitate si responsabilitate. Nu va puteti permite sa fiti superficiali, sa priviti cu usurinta anumite chestiuni care va solicita implicare 100%. Actionand intr-o maniera responsabila, veti avea sansa ca, in a doua parte a zilei, sa va bucurati de o binemeritata perioada de repaos, de relaxare si de bunastare, alaturi de persoane alaturi de care va face placere sa petreceti. Este si o zi a inceputurilor. Poate sunteti in situatia de a pune bazele unei noi relatii (personale sau de afaceri). Sau poate creati ceva, la modul fizic. Totul tine de a va pune mintea la contributie in scopuri pozitive. Daca nu ganditi lucrurile asa cum trebuie, totul se poate intoarce, destul de curand, impotriva dumneavoastra. Odata pornite, lucrurile se intampla si, uneori, aceasta derulare nu mai poate fi oprita. Trebuie neparat sa tineti cont de acest lucru.



Sagetator

Este bine sa adoptati o atitudine pragmatica si oarecum conservatoare fata de evenimentele zilei de astazi. Implicarile emotionale mai mult va vor incurca, va vor pune in situatii stanjenitoare, care nu va vor aduce nici un lucru pozitiv. Respectarea regulilor, a instructiunilor jocului este obligatorie in ceea ce priveste viata profesionala, insa in viata personala va puteti permite sa fiti creativi, sa iesiti din limitarile preexistente si sa va surprindeti partenerul cu ceva placut. Aveti grija si de sanatate. Stresul isi spune, din plin, cuvantul, iar daca peste asta mai adaugati si o dieta haotica si odihna insuficienta, riscati foarte mult sa va imbolnaviti.



Capricorn

Astazi tehnologia este cea care va pune probleme serioase, care mai mult va incurca in loc sa va ajute. Pare o conspiratie in care masinariile menite sa va faca viata mai usoara pur si simplu nu vor sa mai fuctioneze. Si totusi, pe unele canale, informatia curge incontinuu si nu aveti nici o posibilitate sa o prelucrati la modul folositor. In aceste conditii, ar fi bine ca in aceasta zi sa incercati sa faceti abstractie de ce se intampla in jur si sa luati o pauza, oricat de scurta, pentru a face ceva care sa va faca realmente fericiti. Sansele sunt mari sa apara o schimbare surprinzatoare, care sa va transforme radical viata.



Varsator

Nu va lasati mancati de letargie astazi, mai ales daca se cere implicarea voastra activa in multe chestiuni. Cu cat mai mult va veti da interesul, cu atat mai mult veti avea parte de aprecierea celor din jur. Este o perioada propice pentru afaceristi, pentru a-si largi portofoliul, pentru a initia proiecte profitabile. Discutiile in contradictoriu nu va sunt de nici un folos astazi, mai ales daca este vorba de detalii insignificante, care nu au absolut nici o importanta pentru nimeni. S-ar putea sa ramaneti cu un gust extrem de amar, pentru tot restul zilei. Mai degraba faceti haz de necaz si mai destindeti cumva atmosfera incarcata. Aveti grija de sanatatea voastra, reglati-va orele de masa si de somn in asa fel incat sa nu ajungeti sa dezvoltati probleme de sanatate mai tarziu.



Pesti

Perseverenta si focusarea clara asupra aceea ce v-ati planificat sa faceti este foarte importanta pentru reusitele zilei de astazi. Daca mai adaugati, la acestea, determinare si creativitate, iese reteta perfecta pentru succes. Este foarte posibil sa gasiti solutii neobisnuite si foarte favorabile, care sa atraga atentia asupra voastra si care sa va ofere un sprijin important in cariera. Faptul ca sunteti cumpatati poate da roade astazi. Apar o serie de oportunitati extrem de viabile de a face bani sau investitii care aduc bani. Veti avea ocazia sa va puneti in aplicare proiecte de calatorie mai vechi. O zi care se anunta a fi reusita de la inceput pana la final.