În Noaptea Învierii pompierii au fost la datorie pentru a asigura securitatea antiincendiară în preajma lăcașurilor de cult. Echipajele au vegheat toată noaptea până dimineață. Într-o postare pe Facebook, primarul interimar Silvia Radu a scris că a fost alături de echipa de salvatori, care au muncit în tura de noapte la dispeceratul MAI.



Edilul le-a dus cozonac și ouă sfințite și le-a mulțumit pentru muncă și dedicație.



„Am petrecut câteva momente frumoase cu echipa salvatorilor care stă la post și veghează pentru liniștea și siguranța noastră.



Am ciocnit un ou, am mâncat puțin cozonac din coșul pe care l-am sfințit la Biserica ”Sf. Ierarh Nicolae”.



Echipa salvatorilor stă mereu la post. Fie sărbătoare, fie zi normală, misiunea lor e să fie pregătiți, gata în orice moment să sară în ajutor să ne salveze. Dl General Harabagiu și echipa sa sunt niște oameni minunați. Am dorit să fiu în aceste momente lângă ei, tocmai pentru a le mulțumi, printr-un mic gest, pentru toată activitatea lor.



Tuturor, oriunde vă aflați, Paște Fericit!”, a scris Radu pe Facebook.