În Republica Moldova a demarat o campanie mobilă de informare a alegătorilor privind noul sistem de vot

În Republica Moldova a demarat o campanie mobilă de informare a alegătorilor cu genericul „Democrația contează”.



Campania este organizată de Comisia Electorală Centrală (CEC) și Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE), în cadrul Proiectului „Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente”, implementat de PNUD Moldova cu suportul financiar al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), al Ambasadei Marii Britanii la Chișinău prin intermediul Fondului pentru Buna Guvernare și al Ambasadei Olandei prin Programul Matra.



În cadrul campaniei, reprezentanții CEC și CICDE organizează întâlniri cu reprezentanți ai autorităților administrației publice locale, ai serviciilor desconcentrate, tineri, cadre didactice, lideri de opinie din teritoriu etc., pentru a discuta despre organizarea și desfășurarea alegerilor din Republica Moldova, inclusiv în contextul aprobării de către Parlament a sistemului de vot mixt, ce va fi aplicat la următoarele alegeri parlamentare.



Primele întâlniri în acest sens au fost organizate pe data de 4 si 5 aprilie, în cadrul preturii sectorului Centru din Municipiul Chișinău. Funcționari publici dar și factori de decizie la nivel local au participat la o întâlnire cu președinta CEC, Alina Russu și directorul CICDE, Pavel Cabacenco, membri și funcționari electorali CEC.



„Punem un accent deosebit pe comunicarea directă cu cetățenii. Pentru noi este important ca cetățeanul, înainte de a intra în cabina de vot, să își cunoască drepturile și obligațiile, să înțeleagă procesele electorale, să conștientizeze responsabilitatea alegerii și, desigur, să nu întâmpine probleme în dorința de a-și exercita votul”, a declarat președinta CEC, Alina Russu.



Astfel de întâlniri cu alegătorii vor fi organizate în cel puțin 16 circumscripții electorale din Republica Moldova. La ședințe sunt invitați între 500 și 1000 de participanți, iar în total este planificată informarea despre sistemul electoral mixt a peste 8 000 de cetățeni cu autoritate la nivel local. Microbuzul campaniei „Democrația contează” va face turul țării pe parcursul lunilor aprilie și mai.



Campania de informare vizează subiecte precum noile modificări ale Codului Electoral, noile proceduri electorale, importanța participării la vot, rolul funcționarilor electorali, liderilor locali și a diasporei etc. În cadrul întâlnirilor, sunt distribuite un șir de materiale informative: Ghidul Electoral, Broșura CICDE – Democrația se învață, postere – sistemul mixt etc.