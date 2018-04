Cu fiecare concurent nou cresc șansele Silviei Radu să ajungă în turul doi al alegerilor pentru Primăria Capitalei, dacă ea va decide să candideze. De această părere este editorialistul Petru Bogatu. Într-un material semnat pentru portalul deschide.md, Bogatu scrie că ”puzderia de candidați slabi îi întărește prin forța lucrurilor pe cei mai robuști. Ceban este favoritul electoratului de stânga și orice brambureală pe dreaptă îi oferă o șansă în plus să învingă în alegeri. Pe de altă parte, primarul interimar, Silvia Radu, are din oficiu un avantaj în fața unor candidați cu rating mic”.



Editorialistul mai spus că, în condițiile în care frontul proeuropenilor a fost spart, lansarea unor candidați noi, oricât ar părea de paradoxal, este benefică, deoarece creează premise pentru identificarea unui candidat potent prin selecție naturală. Altfel spus, din mulțimea de concurenți, unul dintre ei ar putea să explodeze, coagulând în jurul său electoratul pro-european.



Și decanul Facultății de Relații Internaționale și Științe Politice de la USM, Alexandru Solcan, crede că Silvia Radu este un potențial candidat puternic.

”Dacă Silvia Radu nu-și va înainta candidatura, atunci reprezentantul socialiștilor are toate șansele să câștige alegerile, chiar, din primul tur! Intuiesc că Silvia Radu va candida!”, a scris Solcan pe Facebook.