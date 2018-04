Alimente care te fac mai deșteaptă

Dacă vrei să-ți stimulezi activitatea cerebrală, una dintre căi este să ai grijă la alimentație. optează pentru alimentele vii, neprocesate, pline de vitamine și minerale, pline de fitochimicalele de care creierul tău are nevoie ca să funcționeze la capacitate maximă.



Uleiul de pește

Acizii grași esențiali nu pot fi fabricați de corp. Iată de ce trebuie să optezi pentru consumul de pește gras, semințele de dovleac și de in, soia. Contribuie la funcționarea sănătoasă a creierului și starea generală de bine.

Dacă vorbim de pește, optează pentru macrou, somon, hering, sardine și toți grașii.



Țelina

e o sursă excelentă de luteolină, un compus care scade rata de pierdere a memoriei cauzată de înaintarea în vârstă. Luteolina calmează inflamația din creier, sursa primară a neurodegenerării.



Turmericul

Acest condiment galben bogat în cucurmină trece bariera de sânge din creier, ceea ce e un motiv suficient de bun ca să promită protecția de neurodegenerescență. Cercetările au arătat că turmericul inhibă acumularea distructivă de beta amiloide în creierul pacienților cu Alzheimer. Cucurmina stimulează memoria și producția de neuroni, un proces denumit neurogeneză.

Remarcabil este că cercetări duse pe animale su scos în evidență faptul că un anumit compus din turmeric, turmeronul, stimulează creșterea celulelor neuronale chiar și cu 80%, când e luat în anumite concentrații.



Murele

Ca să primească informație, celulele noastre trebuie să vorbească unele cu altele. Dar, pe măsură ce înaintăm în vârstă, aceste celule se inflamează, lucru care face greoi procesul comunicării dintre ele. Murele pot să repună această comunicare înapoi pe făgaș datorită polifenolilor care reduc inflamația și stimulează discuția dintre neuroni. De asta e bine să mâncăm mure în perioadele de examn.



Ciocolata

Ciocolata neagră, cu o concentrație de 70% conține flavonoide, care sunt minunate pentru creier. Alte alimente bogate în flavonoide sunt merele, strugurii, vinul roșu, ceapa, ceaiul și berea.



Merele

Sursă excelentă de quercitină, un antioxidant care păstrează fluxul natural al sucurilor creierului tău. În coajă se află cea mai multă quercitină, așa că ai grijă.



Apa

Fiecare celulă din corpul tău are nevoie de apă ca să existe, iar neuronii nu fac excepție. De fapt, trei sferturi din creierul tău sunt apă. Un studiu desfășurat la Universitatea din Ohio a relevat că cei ale căror corpuri erau bine hidratate au dat rezultate mai bune decât cei care nu beau suficientă apă.