Ce spun astrele azi, 6 aprilie

Berbec

Nu va retineti in a arata celor dragi sentimentele pe care le aveti pentru ei. Mai ales fata de partenerul de viata, este recomandabil sa va manifestati simtamintele, sa-i aratati acestuia cat este de important in viata voastra. Nu sunteti firi facile si usor de suportat, iar, in acest context, un partener care va suporta este cu atat mai de admirat si apreciat pe masura. Modul in care veti alege sa va aratati aprecierea va contribui la cimentarea si stabilitatea relatiei. Cu cat mai des veti face asta, cu atat mai bine ! In plan profesional, se pune la incercare capacitatea de a lucra in echipa; veti fi sub lupa astazi, asa ca trebuie sa aveti grija cum va comportati.



Taur

Din pacate, nu veti fi intr-o forma prea buna, mai ales in prima parte a zilei, ceea ce nu va face candidati eligibili pentru a va implica in intreprinderi de oarecare importanta. Nu va aventurati, pastrati masurile, astfel incat sa nu faceti vreo greseala care sa va coste. A doua parte a zilei va este mult mai favorabila, insa tineti cont de faptul ca aceasta perioada este mult mai potrivita pentru activitati creative, relaxante, mai putin solicitante. Asa ca, in limita posibilitatilor, ar fi bine sa dedicati ziua de astazi unor activitati care sa va ajute sa va refaceti fortele si capacitatea creatoare, decat pe cele menite sa va consume energiile.



Gemeni

Veti fi mult mai deschisi decat de obicei, mult mai comunicativi, iar acest lucru va sprijini dezvoltarea unor relatii mult mai deschise cu cei din jur. Mai ales din perspectiva interrelationarii in plan personal, acest aspect este foarte apreciabil si benefic pentru voi. Mai ales in a doua parte a zilei veti avea numeroase ocazii sa va exprimati trairile interioare, insa ar fi bine sa o faceti numai catre acele persoane care au interesul si-si doresc sa va inteleaga. Unii profitori ar putea incerca sa traga foloase de pe urma trairilor voastre interioare, in moduri prin care v-ar putea rani foarte dureros. Ca urmare, trebuie sa incercati sa fiti mai buni judecatori ai caracterului persoanelor cu care intrati in contact.



Rac

Daca va veti informa mereu, daca veti fi intotdeauna la curent cu noutatile, veti avea numai de castigat. Depinde de voi sa folositi informatiile pe care le obtineti din diverse surse in mod constructiv, astfel incat sa obtineti avantaje maxime. Veti fi mai preocupati ca de obicei de pozitia voastra materiala, insa nu trebuie sa transformati totul in calcule matematice, pentru ca nu totul poate fi cunatificat. Anumite chestiuni trebuie tratate cu mai mult suflet si este nevoia ca astazi sa tineti seama de acest aspect. Empatia manifesta va poate aduce numeroase aprecieri din partea persoanelor cu care veti intra in contact pe intreg parcursul zilei.



Leu

Nu va stabiliti idealuri fara a tine seama de realitate. Astfel de obiective sunt irealizabile, iar frustrarile care ar apare v-ar putea afecta intreaga activitate de peste zi. Nimeni nu a zis ca este rau sa mai si visati, insa trebuie sa separati ceea ce se poate de ceea ce nu se paote face. Daca veti continua pe o linie lipsita de obiectivitate, mai ales in domeniul profesional, multi s-ar putea sa fie dezamagiti de voi si ati putea sa va pierdeti o parte din credibilitatea pe care ati muncit atat de mult sa v-o claditi. Nu este exclus sa apara si o serie de situatii tensionate in familie, din cauza problemelor experimentate pe parcursul zilei de astazi.



Fecioara

Daca sunteti indecisi in privinta anumitor lucruri sau aveti indoieli cu privire la o serie de decizii pe care deja le-ati stabilit, oferiti-va timpul necesar pentru a reveni asupra lor. Este bine sa mai verificati odata factorii determinanti, sa nu va grabiti, mai ales daca este vorba despre imprejurari de impact semnificativ care trebuie stabilite. Fiti prudenti in actiunile voastre din aceasta zi, deoarece astrele nu sunt foarte favorabile in a va acorda sustinerea lor. Intregul climat al zilei ar putea fi afectat de o serie de tensiuni ce s-ar putea isca dina cauza deciziilor voastre de a insista asupra unor chestiuni, insa nu va plecati urechea la acestea, ci faceti dupa cum va dicteaza propriul fler.



Balanta

In plan profesional, va trebui sa va dati toata silinta ca lucrurile sa mearga asa cum va doriti; nu veti avea parte de prea mare sprijin, asa ca va fi nevoie sa va bazati doar pe propriile voastre forte. Uneori va fi frustrant cand toata vina pentru esecuri va este aruncata in carca, desi v-ati dat toata silinta si, poate, ati salvati si pe altii, in acest fel. In plan personal, veti fi pusi in situatia de a va convinge partenerul de anumite lucruri, destul de evidente pentru voi, pe care acesta, insa, nu le sesizeaza. Nu va lasati purtati de impulsuri, facand reprosuri; poate ca nu toti sunt la fel de perspicace ca voi sau poate, pur si simplu, nu privesc lucrurile din acelasi punct de vedere.



Scorpion

Nu sunteti intr-o forma extraordinara astazi, insa, daca va veti stradui putin, veti reusi sa ajungeti la finalitatea dorita in proiectele pe care vi le-ati propus; trebuie doar putin impuls, combinat cu ceva mai multa voinat. Totusi, mare atentie la modul in care va veti doza energiile vitale. Exista reale sanse sa fiti indusi in eroare de anumite detalii si sa alegeti gresit actiunile care sa va solicite; mamangementul timpului va deveni important in anumite contexte. Incercati sa va detasati putin de evenimente, pentru a obtine o imagine de ansamblu mai clara, singura in masura sa va ofere directiile corecte de actiune pe parcursul intregii zile.



Sagetator

Aveti sansa sa va afirmati astazi, si inca foarte mult, mai ales daca veti avea luciditatea necesara sa alegeti oportunitatile care v-ar putea oferi avantaje maxime; oportunitatile nu apar la fiecare pas, asa ca nu le lasati sa scape, mai ales atunci cand se arata a fi promitatoare. Nu incercati sa fortati desfasurarea evenimentelor, este un lucru extrem de nociv si care poate avea consecinte negative pe termen lung. Daca urmariti o promovare la locul de munca, lasati ca ea sa vina firesc, ca urmare a succeselor obtinute, fara sa orchestrati voi vreun aspect. Sunteti la un varf de cretivitate, iar acest aspect, corect utilizat, poate sa va ofere avantaje la care nici nu va asteptati.



Caprıcorn

Pentru voi, astazi, a fi sub puterea iluziilor este cel mai rau lucru care vi se poate intampla. Este o zi cu foarte multe oportunitati, insa aveti mare grija la mirajele care va pot lua ochii. Sunteti pe nisipuri miscatoare, asa ca nu va bazati pe voi insiva pentru a lua decizii importante. Daca nu aveti pe cineva de incredere, care sa va sustina si sa va trezeasca la realitate, poate ar fi mai bine sa nu va implicati in intreprinderi importante pe parcursul zilei de astazi. In plan profesional, aveti mare grija caci puteti fi foarte usor pacaliti; riscurile de a nu vedea fata reala a lucrurilor sunt foarte mari. Din pacate, in momentul in careveti vedea realitatea, ar putea fi prea tarziu.



Varsator

Astazi veti actiona sub imperiul unor impresii si emotii puternice, ceea ce va cam rascoleste si va ocupa o mare parte a gandurilor. Chiar daca nu pareti, sunteti destul de afectati si aveti nevoie de un sprijin, de cineva care sa va asculte, in cazul in care ati fi pregatiti sa vorbiti, ai ales ca nu fa este foarte usor sa faceti acest lucru. Nu este bine sa initiati schimbari majore in relatiile personale, dar nici in cele de business, deoarece nu sunteti capabili, din punct de vedere emotional, sa ganditi lucrurile la rece si sa luati decizii obiective. In plan personal, este bine sa lasati lucrurile sa mearga cumva, din inertie, iar voi doar sa interveniti atunci cand este nevoie; azi veti fi chemati doar sa va pliati pe evenimente.



Pesti

Daca veti alege sa visati prea mult astazi, perceptia voastra asupra realitatiii inconjuratoare va fi mult alterata si veti pierde din vedere o serie de aspecte importante, care ar putea avea impact semnificativ pentru evolutiile imediat urmatoare. Iesiti din reverie si puneti-va mintea la contributie, stabiliti obiective usor de atins pentru a va reface increderea in propriile forte. Planurile pe care vi le veti face trebuie sa fie obiective, pornind de la imprejurarile existente si de la posibilitatile fizice si logistice de care dispuneti. Nu aveti dispozitia necesara pentru a supota dezamagirile, insa, in mod clar, nu veti fi feriti de asa ceva, daca va stabiliti scopuri prea greu de realizat.