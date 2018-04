Ce spun astrele azi, 5 aprilie

Berbec

Astazi sunteti chemati sa dati tot ce puteti pentru a finaliza ceea ce veti incepe; lucrurile care vor ramane neterminate va vor da batai de cap in zilele urmatoare. Puneti-va la bataie toate abilititile, inclusiv cea de interrelationare, pentru a completa pana in seara mai ales activitatile de interes major. Este important sa beneficiati de sprijin in aceste momente, pentru ca singuri nu va veti descurca. Spre seara se anunta o atmosfera tensionata, mai ales din punct de vedere profesional. Si este si usor de prevazut acest lucru, daca nu veti reusi sa coordonati lucrurile in asa fel incat sa va indepliniti obligatiile asumate!



Taur

Daca va aflati intr-o stare emotionala mai deosebita, puteti sa va cautati refugiul in munca. Va place sa munciti, sunteti implicati in ceea ce faceti, asa ca munca poate fi o terapie foarte potrivita intr-o anume situatie de trairi interioare. Mare grija ca, scufundati in lucru, sa nu uitati de responsabilitatile pe care le aveti fata de membrii familiei voastre sau fata de cei apropiati. Nu-i ignorati si, mai ales, nu-i tratati cu superioritate; cu siguranta nu sunteti voi aceia care le stiti pe toate, asa ca este nevoie sa va ponderati atat spusele, cat si modul de abordare, de comportament, fata de persoanele din jurul vostru. Numeni nu-si doreste sa stea in preajma cuiva care-i desconsidera pe ceilalti.



Gemeni

Exista numeroase posibilitati de evolutie a unei anumite situatii, in functie de fiecare alegere care s-ar putea face. Totusi, este important sa ganditi bine si sa faceti, pana la urma, o alegere. Daca numai veti sta sa va ganditi la ceea ce ar putea fi, lucrurile nu se vor rezolva de la sine. Sau se vor rezolva, insa intr-o maniera care va va displace si pe care ati fi putut-o schimba prin interventia voastra. Nu va fie teama sa va implicati. Puteti piede mult mai multe daca veti sta deoparte. Din punct de vedere sentimental, va fi cu atat mai multm nevoie sa interveniti, mai ales ca efectele alegerilor din acest plan al vietii voastre, se pot repercuta pe lungi perioade de timp in viitor. Este o zi de rascruce, in care deciziile pe care va trebui sa le luati vor pune presiune pe voi.



Rac

Nu veti duce lipsa de incredere in fortele proprii pe tot parcursul zilei, insa trebuie sa va pastrati luciditatea in orice veti face astazi. Chiar si cea mai mica actiune necesita obiectivitate, insa voi ati putea fi tentati sa va lasati curpinsi de euforie, ceea ce poate fi o greseala majora, mai ales daca este vorba despre imprejurari de oarecare insemnatate. Lipsa de control asupra actiunilor, precum si prea mult implicare emotionala este extrem de nociva si total nerecomandabila. Profesional vorbind, va fi nevoie sa va implicati activ, pentru ca lucrurile sa se intample; nu va fi usor sa pastrati o pozitie detasata, mai ales daca va fi vorba despre proiecte dragi inimii voastre.



Leu

S-ar putea ca o serie de relatii interpersonale sa va dea realmente batai de cap astazi, ceea ce va va displace teribil; va place sa comunicati, insa persoanele carpicioase au impact negativ asupra starii voastre de spirit. Sunteti persoane destul de consecvente cu planurile pe care vi le faceti si orice amestec din afara, care ar putea sa va perturbe programul, va afecteaza semnificativ. Cu atat mai mult, daca aveti de-a face cu persoane care nu inteleg importanta respectarii unui anumit program, lucrurile se tensioneaza din ce in ce mai mult. Totusi, trebuie sa mai lasati si voi putin si sa fiti mai flexibili, mai ales daca este vorba de chestiuni sensibile ce va denatureaza atentia.



Fecioara

Nu este cazul sa va speriati de provocarile zilei de astazi, de dificultatile care ar putea sa apara. Trebuie sa va valorificati potentialul, sa va puneti la incercare fortele, chiar daca solicitarile sunt ceva mai crescute ca de obicei. Nu poate sa fie totul simplu, mereu! Bazati-va pe voi insiva, pe propriile forte, insa nu refuzati nici ajutorul care va este oferit cu cele mai bune intentii. Nu amanati sa faceti anumite lucruri, pentru ca seara va va gasi cu multe regrete, deoarece veti pierde ocazii importante de a progresa sau de a va face remarcati. De asemenea, este bine sa va bucurati de ceea ce viata va ofera la un anumit moment, in loc sa tanjiti mereu dupa ceva imposibil sau foarte greu de obtinut.



Balanta

Astazi veti fi in centrul atentiei in interactiunile sociale pe care le veti avea. Nu veti fi instigator de discutii, insa astrele va vor oferi inspiratie pentru a gasi argumente pro sau contra, in functie de pozitionare, argumente care vor parea foarte interesante si stimulante pentru audienta. Aprecierile nu vor intrazia sa apara, iar voi va veti simti foarte bine in aceasta postura. Unele probleme profesionale pot sta la originea unor tensiuni in plan personal, tensiuni pe care nu trebuie sa le intretineti inutil; incercati sa dezamorsati conflictul si sa restabiliti relatiile normale. Diplomatia si rabdarea va pot fi aliati de nadejde, astfel incat sa evitati enervari inutile in cadrul unor situatii tenstionate care ar putea fi usor evitate.



Scorpion

Pastrati-va emotiile sub control, altfel va veti trezi antrenanti intr-o serie de situatii pe cat de jenante, pe atat de periculoase. Sunteti in pericol sa pierdeti o serie de avantaje pentru care ati muncit din greu sa le obtineti. Impulsivitatea nu este niciodata un bun sfatuitor, dar azi, mai mult ca niciodata, trebuie sa aveti grija sa nu lasati lucrurile sa va scape de sub control prin izbucniri emotionale necontrolate. Astrele nu sunt deloc de partea voastra si nu veti fi deloc menajati. Climatul familial se poate perturba puternic, pornind de la vorbe aruncate aiurea sau comportamente anormale, ce pot jigni, ce pot starni frustrari.



Sagetator

Prea multa incarcatura emotionala a acestei zile va fi extrem de daunatoare, cu consectinte foarte nocive pentru voi. Un stres emotional pronuntat isi va pune puternic amprenta asupra voastra si va va distrage atentia de la ceea ce este important de rezolvat. Indiferent de presiunea emotionala, prima parte a zilei va fi cea mai propice pentru activitati ce necesita concentrare mai mare, asa ca lasati pentru dupa-amiaza lucrurile mai marunte, care pot fi rezolvate mai usor. Relatiile cu prietenii ar putea sa prezinte acea componenta de relaxare de care aveti nevoie pentru ca stresul zilei sa se risipeasca mai usor; de asemenea, ar putea fi o sursa de informare care sa va imbogateasca bagajul de cunostinte pe anumite teme de interes.



Capricorn

Intuitia de care veti da dovada astazi va va scoate din multe incurcaturi, va va ajuta sa depasiti unele situatii destul de incomode. Multe momente neplacute vor putea fi depasite doar datorita acelui al saselea simt, care va indeamna sa va retrageti exact la momentul oportun. Nu va foloseste la nimic sa fiti amestecati in divesre situatii conflictuale! Intotdeauna, astfel de situatii se termina neplacut macar pentru una dintre parti, daca nu pentru amandoua. Daca nu doar o data ati fost solicitati sa petreceti mai mult timp cu familia, ar fi bine sa nu ignorati aceasta cerere. Nu ar fi bine sa va stricati relatii cu membrii familiei sau cu apropiatii.



Varsator

Veti fi motivati sa continuati ceea ce ati inceput si este important sa faceti tot ce puteti pentru a finaliza cat mai bine; nu lasati chstiunile pe care le puteti solutiona sa treneze, din lipsa de chsf sau chiar din lipsa de timp suficient. Este o perioada propice pentru a va pune in valoare, pentru a arata ce stiti si ce puteti face, si ar fi bine sa profitati din plin de ea. Colaborarea cu ceilalti, munca in echipa, pot aduce un plus de bonitate proiectului sau preoictelor in care sunteti implicati, deci faceti uz de aceasta fara rezerve. Mai multe minti luminate la un loc pot da impreuna solutii dintre cele mai avantajoase.



Pesti

Este o zi cu un mare potential de conflict, mai ales daca veti alege sa nu respectati regulile generale impuse de fiecare situatie in parte; chiar daca nu sunteti intr-o dispozitie care sa va indemne sa va conformati, riscurile pe care vi le asumati mergand contra curentului pot sa provoace batai de cap care nu prea merita efortul. In mod clar, sunteti mai neconventionali de obicei, insa este absolut necesar ca macar conduita de baza sa fie urmata. Punandu-va impotriva tuturor, veti avea numai de pierdut. Nimic bun nu va iesi din asta si veti rata o serie de oportunitati care v-ar putea face viata mult mai usoara. Daca veti sustine linia voastra de actiune, tendintele negative vor fi tot mai pregnante in cea de-a doua parte a zilei.